Med hodet godt plantet i oljebrønnen

Olje- og energiminister Terje Søviknes er bekymret for at færre søker seg til petroleumsstudier. Det som bekymrer meg er at brorparten av norske politikere har så kraftige skylapper når det kommer til framtidens arbeidsmarked.

De siste tre årene har vi sett en nedgang på 82 prosent i antall søkere til såkalte petroleumsstudier. Både innenfor praktiske yrkesfagsutdanninger som brønnboring og flere ingeniørstudier, ser universiteter og høyskoler seg nødt til å kutte i studieplassene. Samtidig er det rekordmange søkere til lærer- og sykepleierstudier. Søviknes uttaler til VG at det er urovekkende at unge søker seg vekk fra oljebransjen og over i «trygge yrker» i offentlig sektor, når norsk olje er framtiden.

Norsk olje har uten tvil gjort underverker for norsk velstandsøkning de siste 50 årene, og bidratt til at vi er begunstiget med et av verdens aller beste velferdssystemer. Men vi vet også at det ikke er bærekraftig å pumpe opp all olje og gass vi har på norsk sokkel. Det er ikke bærekraftig for de uvurderlige ressursene vi har i havet, det er ikke hensiktsmessig med tanke på framtidens energibehov, og det kan være fatalt for kommende generasjoner. Oljen vil ta slutt, og skal vi nå to-gradersmålet og forhindre klimakatastrofe, så må faktisk to tredjedeler av verdens fossilressurser bli liggende under bakken.

Den oljeavhengigheten vi har viklet oss inn i de siste tiårene blir særs synlig nå som oljeprisene synker. Den stadig voksende arbeidsledigheten på Vestlandet er en god pekepinn på hvordan det kommer til å gå med resten av oss, hvis vi ikke skaffer oss flere ben å stå på enn noen ustø oljekrykker. Det gleder meg derfor stort å se at unge er kloke nok til å ta et steg vekk fra oljen og inn i framtiden. Flere lærere er ikke et onde, slik Søviknes framstiller det som. Derimot er det et onde å utdanne flere unge mennesker til en næring som sliter. Det er et onde å komme med løfter om «garantert arbeidsplass», når det som venter mange er arbeidsledighet. Kan man virkelig klandre unge mennesker for å søke seg vekk fra stupende oljepriser og en usikker framtid?

Søviknes sier at vi trenger alle de gode hodene og hendene vi kan få i oljeindustrien framover. Men når det knapt er nok søkere til antall studieplasser på oljestudiene tyder mye på at de kloke hodene har fått med seg hvor verden går og har søkt seg andre steder. Derfor hadde det vært mer hensiktsmessig å opprette studieplasser innen linjer med fokus på framtidsrettede løsninger som fornybar energi, informatikk og havbruk. Vi trenger også flere gode lærere, flere flinke sykepleiere, og en sterk offentlig sektor når oljeprisene viser seg å ikke svinge opp igjen. Dét vil hjelpe framtidens arbeidstakere og kommende generasjoner mer enn klamme løfter om god startlønn som ingeniør på oljerigg. Studentene har skjønt at verden er i ferd med å omstille seg, og jeg håper at resten av næringslivet og politikerne følger etter.