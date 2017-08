Spar miljøet – bli student

LEDER: Samfunnet vårt er langt fra bærekraftig, så kanskje er desperate og kreative studenter det vi trenger mer enn noe annet

Det å være student er kanskje noe av det mest miljøvennlige vi gjør. Kontrasten er stor mellom å være hjemme i feriene, med ubegrenset tilgang på bil, varmtvannstank og gratis mat, til studentlivet med havregrøt og strømregninger. Med et stramt studentbudsjett tvinges vi til å leve sparsomt, og det er kanskje det som skal til for å ta de små, miljøvennlige valgene i hverdagen. Hva om vi alltid hadde levd som vi gjør når vi bare har noen få kroner igjen av studielånet?

Som studenter tar vi oss kanskje ikke råd til å kjøpe økologisk, men i stedet må vi tenke mer over hvor mye vi kjøper og kaste mindre mat. For når er det vi begynner å kjøpe snåle grønnsaker fordi de er billigere? Når begynner prislappen å bety mer enn fine innpakninger?

Samfunnet vårt er langt fra bærekraftig, så kanskje er desperate og kreative studenter det vi trenger mer enn noe annet. Med stramme rammer kommer kreativitet, og med kreativitet kommer livsstiler som bringer samfunnet videre. Når du lever på de siste kronene av stipendet, og du forsøker å skvise ut mest mulig av de midlene du har, så lever du nærmere slik du burde enn hva du kanskje tenker. Det er da vi laster ned mattilbud-apper, stuper ned i søppelkasser, og henter restemat på kafeer. Som Henry Ford sa: «Fremgang skapes ikke i komfortable eller tilfredse tider, men ut av prøving og forvirring».

Vi lever i en tid hvor trygghet og forutsigbarhet har tatt styringen over hvordan vi lever. Det får oss til å velge de enkle løsningene, som ofte ikke er de mest miljøvennlige. For dersom vi sparer en time på reisen, velger vi bil framfor kollektivtransport. Dersom vi ikke betaler strømregningen selv, spiller det ingen rolle hvor lenge vi dusjer. Og dersom vi har råd til å kjøpe det vi vil – er det akkurat det vi gjør.

Husk at du som student er med på å legge grunnlaget for en bærekraftig framtid. Ikke etterlat den miljøvennlige livsstilen på studenthybelen. Ta den med hjem til familien, og fortsett etter at du har fått vitnemålet.