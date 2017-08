Kunst på én kvadrat

Litterært Kollektiv og Punktet visningsrom for kunst skal fylle byens telefonkiosker med kunst

Mellom 6. og 30. september skal Litterært Kollektiv og Punktet visningsrom for kunst fylle byens telefonkiosker med kunst.

Styremedlem Hanna Malene Lindberg i Litterært Kollektiv forteller til Under Dusken at prosjektet går ut på at man skal bruke de to gjenværende telefonkioskene i byen. Disse ligger i Thornæsparken og Lademoparken, og skal brukes som utgangspunkt for små visningsrom for kunst.

Temaet vil være kunst og sted med undertema kommunikasjon. Det vil være opp til kunstneren å tolke dette på best mulig måte, og det er nokså fritt hva man kan finne på, f.eks. i bruk av lyd eller lys.

– Likevel er rammen til dels begrenset med tanke på den lille plassen man har å boltre seg på. Dessuten er kioskene vernet, som betyr at man ikke kan gjøre noe permanent, utdyper Lindberg.

Bakgrunnen for prosjektet er at de ønsker å prøve en kombinasjon hvor man lar studentene og kunsten møtes på uventede steder. Lindberg forteller at ved å ta kunst og litteratur ut av de vante rammene, så håper de på å skape noe annerledes som kan åpne for andre tolkninger. Prosjektet vil også tilby mer enn hva øyet ser, og telefonkioskene vil være koblet opp mot en poesitelefon. Med denne kan man ringe for å få opplest dikt.

Diktene man får høre skal hentes fra sommerens runder av Blaff: poesi, et konsept hvor Litterært Kollektiv åpner for at alle interesserte kan skrive dikt om et gitt tema på 48 timer. Det gjenstår én runde av sommerens Blaff: poesi, fra 28. til 30. august.