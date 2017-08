Fem anbefalinger til årets Pstereo

Fra morgendagens stjerner til rutinerte storheter, Trondheims kanskje viktigste musikkfestival er rett rundt hjørnet.

Selv om det nærmer seg skolestart og fadderuke betyr det ikke at festivalsommeren er helt over enda. Torsdag 17. august går nemlig Pstereofestivalen av stabelen. Under Duskens journalister kommer til å være tilstede på Marinen disse tre dagene for å nyte masse god musikk og forhåpentligvis det gode sommer­været. Festivalen foregår i den travleste helgen i løpet av høsten, da både fadderuka, nye studenter og sommerturistene allerede okkuperer byen. Store navn som blant andre Alt-J og Røyksopp spiller disse tre dagene, men i tillegg til disse head­linerne har programmet utvilsomt mer å by på. Her er fem artister jeg anbefaler å se under årets Pstereo.

Rival Sons (US)

Bluesrockerne i Rival Sons er etter hvert som norges­venner å regne. Bandet fra Long Beach California har gjestet Norge utallige ganger tidligere, og har levert forrykende og utsolgte show på blant annet Sentrum Scene, Rockefeller og Samfundet. Med sitt femte album Hollow Bones under beltet er bandet nok en gang klar for norgesbesøk og Pstereo.

Foto: MSO PR

Silvana Imam (SE)

Det er få nordiske rappere som er så spennende å følge med på akkurat nå som svenske Silvana Imam. Som åpen homofil, og med foreldre fra Litauen og Syria er hun en fargerik skikkelse innenfor svensk og nordisk hip hop.

Foto: Thea Holmqvist

Pom Poko

Foto: Terje Visnes

Bandet er rett og slett en fargepalett med musikalske inntrykk og inspirasjon og ingenting synes å være for upassende i Pom Pokos musikalske univers. Referansene i musikken deres er mange, fra Aurora til The Beatles. Bandet har til dags dato bare to låter ute på Spotify, men har skrevet nok materiale til å fylle gode 40 minutter på scenen. Om ikke annet så får du muligheten til å høre morgendagens klassikere fra et debut­album vi forhåpentligvis får høre senere i år.

Beach Fossils (US)

Foto: Angel Ceballos

Som en ekstra godbit er bandets første album på fem år, Sommersault, en virkelig fantastisk oppvisning innenfor indierocksjangeren og muligens bandets aller beste utgivelse til nå. Det er bare å glede seg til reisen inn i Beach Fossils musikalske verden, disse gutta virker å være i kjempeform.

Sigrid

Foto: Petroleum Records/Made Management

Musikken er bombastisk og ambisiøs og Sigrids stemme er til­svarende storslagen. Samtidig er låtene av en slik kvalitet at du nesten garantert får dem på hjernen. Sigrid befinner seg sammen med Pom Poko i kategorien morgendagens norske storheter, og jeg anbefaler på det sterkeste at alle tar turen innom konserten hennes på fredagen.

Sist, men ikke minst, KlubbPstereo!

Som på enhver byfestival fortsetter også Pstereo etter midnatt. Jeg snakker selvfølgelig om konseptet KlubbPstereo hvor du med festivalpass får rabattert inngang på Trondheims mange scener og kan nyte masse god undergrunnsmusikk. Blant alle gull­kornene finner man rapperen Ivan Ave, årets Urørtvinner Dårlig Vane, så vel som indiebandet Haunted Mansions, metallbandet Blood Command, og rock­erne i De Marvells. KlubbPstereo har fokus på norsk musikk, og her er det utvilsomt enda en mulighet til å finne et nytt favorittband. ­