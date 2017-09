Konserthøsten 2017

Kald, våt og drømmende hvalpop, sanger som har vært forbudt i sine hjemland, og Motorpsycho utgjør et lite knippe av alt vi har å glede oss til denne høsten.

Sommeren er på hell, et nytt semester er i gang og konsertprogrammet har begynt å ta form hos scenene og konserthusene i Trondheim. UKA og Pstereo­festivalen stikker seg selvsagt ut, men det er også mange konserter utenom å glede seg til. Det ser ut til at det blir en forrykende konserthøst i Trondheim by. Her er noen av konsertene du bør få med deg.

Samfundet

Det røde runde sparker i gang semesteret med å huse tre konserter for Klubbpstereo, fra 17. til 19. august, hvor Blood Command, Dårlig vane, og Darius + WNDR gjester Klubben hver sin dag fra kl. 23.30. Disse konsertene er Pstereos måte å bre seg utover Trondheim på, og arrangeres over hele byen etter programmet på Marinen er ferdig. Man trenger ikke festivalpass for å komme inn, så disse konsertene er ypperlige for de som var litt for treige på avtrekkeren.

Uken etterpå kan du få med deg de surfende indie­rockerne Acres Wild onsdag 23. august. Er du kjent med gitarist Simen Følstad Nilsen, vet du at dette er en konsert å få med seg. Han har gjort seg kjent med Honningbarna og Aiming for Enrique, som tidligere har gjestet Samfundet og fått god respons. Nå kommer altså Acres Wild med et noe lettere, men like drivende lydbilde. Samme uke ankommer rapduoen Larsiveli og Makko Makeba torsdag 24. august, og electronicaduoen Untzheimer lørdag den 26. Alle bærer på gode anmeldelser og passe med hype i kofferten, og inntar husets mest intime scene, Knaus, kl. 23.59.

Når sommeren offisielt har bikket over til høst, fredag 1. september, arrangeres for første gang Hiphopsamfundet, en helaften med konserter og DJs. Foreløpig står Hester V75 og Pasha på plakaten, og man kan dermed forvente mye liv på huset. Dagen derpå kommer selveste Blackjazzpionerne Shining til Klubben og kan friste med noen ferske låter som kommer på plate neste år. Trøkk, energi og svette må forventes, så det er bare å sette av lørdag 2. september i kalenderen.

Foretrekker du noe lettere bør du absolutt ta turen til Storsalen og se Greni lørdag 15. september. Øystein Greni, kjent som frontfigur i Bigbang, slapp i vår sin første soloplate «Pop Noir» med mer pop­sentriske låter, og har høstet gode kritikker fra blant annet Aftenposten og Dagbladet. Det er stor lande­plagefaktor på plata, og du kommer til å nynne på låtene i en uke etter konserten er ferdig.

Den 17. november kommer stonerrockerne i Thulsa doom til Klubben. De slipper sin fjerde plate i september, som blir det første av ny musikk vi hører fra dem siden originalbesetningen samlet seg igjen for noen år siden. Dette er det mange som har ventet på, så det blir nok god stemning og hard rock i Klubben den fredagen.

Dokkhuset

Det kommer flere store navn til Dokkhuset i høst. Blant dem er saksofonisten Colin Stetson, som inntar scenen 8. september. Han har kanskje gjort seg mest kjent gjennom sitt samarbeid med band som Arcade Fire, BadBadNotGood og Bon Iver, men det er med soloprosjektet han virkelig skinner. Det er dette prosjektet han tar med seg til Dokkhuset, med den nye platen «All this I do for glory» i ryggen. Her presser Stetson både kroppen og instrumentet til det ytterste i det han framfører sine vakre, hardtslående og meditative komposisjoner.

Den 13. september gjester også Bombino, «kongen av ørkenblues», Dokkhuset. Bombino er en Tuareg, født og oppvokst i Niger ved grensen til Sahara. Tekstene hans handler om Tuaregene, deres liv og kamp mot undertrykkelse. I tillegg er Bombino en av dagens mest spennende gitarister, med en helt særegen stil som blander tradisjonelle vestafrikanske momenter med vestlige gitartradisjoner. Dette blir en konsert uten like.

Byscenen

Det er som vanlig et godt utvalg større konserter på Byscenen i høst. Torsdag 19. oktober kommer Whales and This Lake med sin «hvalpop». Disse gutta jobber seg stadig oppover og har blant annet vært listet på P3 i 20 uker, og musikken deres be­skrives passende nok som kald, våt og drømmende. Liker du elektropop finner du alt du trenger her.

Lørdag 21. oktober kommer Moddi og fremfører sin siste plate «Unsongs» med Trondheimsolistene. Alle låtene kommer fra forskjellige steder i verden, og alle har av en eller annen grunn vært forbudt i sine hjemland. Et bemerkelsesverdig prosjekt som bør oppleves.

Er du gira på mer trøkk kommer Valentourettes fredag 3. november og spiller låtene til alle fyllikers skytsengel, Jokke. Her får du en smak av den norske punken fra de som bar den fram. Liv og røre er uunngåelig. Lørdag 25. november spiller Thomas Dybdahl solokonsert, og med sin siste plate «The great plains» i ryggen blir nok dette en rolig og vakker konsert.

Søndag 10. desember inntar Stein Torleif Bjella Byscenen, og som en av landets mest hardt­arbeidende visesangere kan du forvente at Bjella leverer en skikkelig god konsert. Låtene hans varmer kropp og sjel, og er den perfekte medisin mot vinterkulda som inntar Trondheim.

Verkstedhallen & Lobbyen

Det blir hard kamp om billetter til Motorpsychos konsert 16. september. Dette blir deres første offisielle konsert med ny trommis, Thomas Järmyr. Mange er nok spente på hvordan han tilpasser seg den gamle musikken, og i hvilken retning Motorpsycho går med den nye musikken. Det eneste som er sikkert er at alt kan skje, og at Verkstedhallen blir stappfull. Motor­psycho er nok det største kultbandet i Norge, og denne konserten er en god sjanse for nye lyttere å bli kjent med dem. Den anbefales på det varmeste om du liker nyere prog og lange jamparti.