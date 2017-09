Floridas unge opprørere

I midten av alligatorsumpen og ferieparadis redefineres trap-hiphopen.

Florida. Kjent for sine store mengder gamlinger og appelsiner. Mest kjent i nyere tid for å ha stemt en gammel appelsin inn i det hvite hus. Men det er ikke bare pensjonister som er bosatt i Nord-Amerikas kjønnsorgan. For ved hvert eneste sommerhus med basseng og fritidsbåt finnes det en trailer-park full av husvogner.

I disse nabolagene er det vi finner noen av de mer interessante utviklingene i dagens hiphop-verden. Men det skjer ikke lenger i gatene. Samfunnshus som ungdommen en gang kunne bruke som de ønsket er ikke lenger tilgjengelige. De har blitt erobret av tunghørte bridge-spillende rosiner med liten interesse for kunstneriske bidrag.

De unge rapperne har derfor måttet finne andre arenaer for musikken sin. De fleste av dagens største rappere har gått den samme ruten for å komme seg til de største scene. Fra gata til lokalradio, til å bli plukket opp av noen større artister som kan få musikken din ut til resten av verden. En liten gjeng fra Florida fant en snarvei rundt dette.

For XXXTentacion, Ski Mask the Slump God og resten av et blomstrende rap-kollektivet fra Florida, ofte omtalt som Members Only, var musikk­strømmings-tjenesten Soundcloud en gullbillett. De startet med å legge ut små klipp fra kommende låter, før de senere lastet dem opp i sin helhet. Sakte, men sikkert utviklet de nok hype og opparbeidet seg et større publikum, mens de fortsatt har holdt seg uavhengige og undergrunn.

Og det er ikke bare hype de har skapt. Som et resultat av å være et relativt isolert miljø i hiphop-verdenen har Soundcloud-rapperne skapt sin egen undersjanger. Det gikk fra å være lo-fi som et resultat av at musikken blir spilt inn i amatørmessige soveroms-studioer, til at lo-fi-elementet har blitt en definerende del av sjangeren. Kombinert med tunge trap-beats ble Soundcloud-rap en helt egen, distinkt undersjanger.

De tre følgende artistene er en smakebit på det vi kommer til å se mye av framover i den kommende regnskuren fra lydskyen.

XXXTentacion

Den 19 år gamle rapperen fra Lauderhill i Florida har sluppet musikk på Soundcloud siden han var 16 år gammel. Først i fjor begynte han å få litt medfart, med hit-singelen «Look at me!», som ble gjenutgitt i år på mix-tapen Revenge. Det var først når Drake ga ut låta «KMT» på albumet More Life at XXXTentacion begynte bli omtalt i media.

Det var åpenlyst at Drake hadde mer eller mindre stjelt XXXTentacion sin flow og sitt rim-mønster fra låta «Look at me!». Og dette samtidig som unggutten satt i fengsel for å angivelig ha banket opp sin gravide kjæreste. Sammen ble det oppskriften til et lite mediehysteri som førte til at XXXTentacion sitt navn ble nevnt i en solid bunke med artikler.

Nå er han ute av buret, og er for tiden i sluttfasen av arbeidet med sitt første fulle studioalbum. Med inspirasjoner fra indie rock, prog-rock, heavy metal og country ser dette albumet ut til å i det minste være veldig interessant. Etter å ha blitt innhyllet i XXL’s Freshman Class i år, kanskje det mest anerkjente stupebrettet til en solid rap-karriere, blir det gøy å se hvordan han utnytter hypen.

Debutalbumet 17 slippes 25. august.

Ski Mask the Slump God

Bak ryggen til XXXTentacion begynner flere andre artister å tre fram i rampelyset, og Ski Mask the Slump God er å anse som hans høyre hånd. Sammen dannet de kollektivet Members Only, og utga sin første mix-tape Members Only, Vol. 1 i 2015. Siden den tid har Ski Mask kommet med flere egne singler og mix-tapes.

Selv om det kan virke som han rir litt på XXXTentacion sin hype, utmerker Ski Mask seg med en lynkjapp flow og en noe jevnere kvalitet på låtene sine. Mens makkeren hans er kontroversiell og svært eksperimentell, holder Ski Mask en mer stø kurs samtidig som han fortsatt bryter med hiphop- konvensjonene.

Ski Mask the Slump God er aktuell på nyutgitte Members Only Vol.3, sin egen mix-tape YOUWILLREGRET og har planer om å utgi sitt første studioalbum i løpet av de neste månedene.

Lil Pump

Hvit 16-åring med dreads farget som om de var dyppet i en Go’ Morgen yoghurt med jordbærsmak. En levende stereotyp på hva en Soundcloud-rapper er. Et ekstravagant utseende er sjeldent et minus for en artist på vei opp i disse dager, og for Lil Pump fra Miami er det et stort pluss.

Med låter som «ELEMENTARY», «Flex Like Ouu» og «Molly» har han bygget seg opp et kult-følge på Soundcloud-profilen og har flere millioner av­spillinger på samtlige av låtene han har lagt ut. Ryktet går om at han de siste månedene har jobbet i studio med blant annet veletablerte Chief Keef.

I juli i år annonserte han på Twitter-profilen sin at han slipper sitt første store prosjekt i august. Om det blir en mix-tape eller et album er fortsatt usikkert for offentligheten. Det som er klart er at Lil Pump er på vei inn i rampelyset med rekordfart.