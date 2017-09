Når legatsmynten i kisten klinger, den fromme fra fattigdommen springer

Har du døde foreldre, et rettferdighetskompleks eller bruker sosiale medier religiøst? Da oppfyller du kanskje de veldig spesifikke kravene for å tjene noen legatkroner.

Et legat er et testamentert fond som fortæres gjennom og deles ut til personer som oppfyller spesifikke kriterier. Tidvis veldig, veldig spesifikke kriterier. Vi har bladd i legathåndboken, og møtt fire personer som har muligheten til å ta del i fortæringen av minnefondene.

Kristencash

Johan. 22 år. Sørlending. Blond og blåøyd. Trives best rundt bålet, med gitaren, på kristen festival. Johan har vært kristen siden han som 17-åring opplevde en åpenbaring da han utforsket kriterier for legat. Siden har han viet mye av tiden sin til å formidle Guds budskap. Han er en flittig student, og går nå siste året på medier- og kommunikasjon. Der har han funnet sitt kall, som er å formidle kristendom i sosiale medier. Han poster dypsindige sitater fra Bibelen, som «Ingen som raver av drikk, er vis», med bilder av vakre solnedganger, og publiserer bilder fra homofile bryllup med bilde­teksten «HVA SKJER MED DETTE LANDET?» Det er hans rolle i vår verden. Han er en moderne misjonær.

Johan oppfyller kriteriene til Ansgarskolens legat.

«Formålet inkluderer studier som til dels retter seg mot mediebruk i kristen sammenheng, og til dels mot studieprosjekter som fremmer kristen kultur i en bred sammenheng.»

Foto: Trude Telle

Ensom mann søker kjærlighet som kan kjøpes

Jørgen på 36 år er verken gift eller i et forhold. Han er en flott mannlig person med smilende øyne, og en kunstner på kjøkkenet, men han er usikker på damer. Han kan prate med dem, men straks det blir flørting faller blikket mot bakken raskere enn du kan si «autist».

Han krummer ryggen og folder hendene på magen så det ser ut som han skal ringe inn til guds­tjeneste i Notre-Dame. Han har bodd hele livet sitt i Ilen Sogn i Trondheim, hvor han er født og oppvokst. Nå slipper heldigvis Jørgen å være redd for å dø alene, for når legatskronene ruller inn kan han kjøpe seg en av de aller mest avanserte silikon­dukkene Kondomeriet har å by på.

Jørgen er heldig, og oppfyller kriterene til et raust legat.

«For utdeling til enslige mannlige personer i Ilen Sogn i Trondheim. Utdelingen skjer vanligvis til jul».

Foto: Trude Telle

Ingenting er så leit at det ikke er godt for noe

Maria er 17 år og går siste året på videregående. Etter uteksaminering, skal hun flytte til Bergen for å studere rettsvitenskap. Vi vet alle at det er dyrt å studere, men heldigvis er Maria barn av en enke som er lærer ved grunnskolen i Kristiansand. Døde foreldre = penger i kassa.

Legat på 25-30 000 kroner årlig:

«Til ungdom under utdanning. Søkere må enten være barn av enker som er lærere ved grunnskolen i Kristiansand eller barn av enker etter lærere samme sted».

Mot til å si i fra

Så har vi Steinar. Steinar har flotte, brune krøller, og grønne, glitrende øyne. Han har jobbet frivillig på gamlehjem siden han var 16 år. For Steinar er ingen oppgave for intim eller «ulovlig», hans eneste ønske er å gi de gamle en «lykkelig slutt». Når urettferd framtrer hever Steinar stemmen uten å mukke. En gang da han var fire plukket vennene hans med seg hver sin sjokolade og puttet den i lomma, uten å betale for den. Da Steinar vitnet dette sa han ifra med en gang så de kunne få den straffen de fortjente. Godt jobba Steinar! Tyveri lønner seg aldri, med mindre du er den som anmelder tyveriet, for nå skal Steinar få legat.

Steinar oppfyller kriteriene til et saftig legat:

«Ungdom som har lagt for dagen særs flid og flittighet i arbeidet sitt eller ved edrueleg, nøysam og særs pliktoppfyllande livsførsel har skapt haldning hjå andre, eller som har synt særleg tanke og omsunt for andre menneske sitt ve og vel, eller vist sant uegennyttig samfunssengasjement, (den idealistiske målsetting).»

Hva skal vi leve av etter oljen? Legater, selvsagt. Ser du deg selv i noen av disse kriteriene, send en søknad og la legatgrynet velle.