– Jeg fikk tilbud om en rolle i Skam

Foruten å være spåmann er Henning Hai Lee Yang oppfinner, maler, forfatter og skuespiller. Akkurat nå jobber han med manuset til en ny James Bond-film.

HENNING HAI LEE YANG Ditt råd til trondheimsstudenten? Vær kreativ, og prøv samtidig å selge ideen din til høystbydende. Din beste kulturopplevelse? Det var en fantastisk opplevelse å spasere på den kinesiske mur i 1977. Du må reise dit selv. Frykter du døden? Nei, men jeg ønsker ikke å dø tidlig. Jeg er 68 år gammel, og det må være veldig kjedelig å dø. Jeg har tenkt å være udødelig. Hvis jeg blir veldig gammel, får jeg kanskje muligheten til å klone meg selv tilbake. Kjendis du kunne du tenke deg å bo i kollektiv med? Det er jo mange pene damer da. Jeg liker Triana Iglesias. Vi er begge opptatt, så det kan ikke bli noe mer.

– Jeg var den første som begynte selge horo­skoper i Norge. På det meste solgte jeg over tusen horoskoper om dagen, forteller Henning.

Henning Hai Lee Yang har mangfoldige jern i ilden. Mange kjenner kanskje 68-åringen igjen fra avisene der han i flere år dominerte annonsesidene med reklamer for spåtelefoner og horoskoper. På 90-tallet hadde han kontor i Galleri Oslo, og Lee forteller at den gangen sto folk i lange køer for å bli spådd av ham.

– Jeg lager fortsatt horoskoper ukentlig, både vestlige og kinesiske.

James Bond-skurk

Henning liker også å være på TV. Han har hatt flere roller i fjernsynet.

– Det morsomste var å spille karateinstruktør i Hotell Cæsar. Jeg har også spilt i Olsenbanden og Brødrene Dal.

Kunne du karate fra før?

– Ja da, jeg har trent politiet i Bergen, sier Henning, før han legger til:

– Jeg fikk også tilbud om en rolle i Skam, men jeg takket nei. Det var en spesiell rolle, sier han, og haster videre til neste tema.

Henning forteller at det er nok av tilbud.

– Jeg ble bedt om å spille en James Bond-skurk på Island. Dessverre var jeg i Hong Kong, så derfor måtte jeg takke nei.

Vil vinne litteraturpris

Henning Hai Lee forklarer at han for tiden arbeider med et filmmanus til en ny James Bond-film. Kort fortalt handler det om at skurken Dr. No blir klonet og kommer tilbake. Og Henning har allerede deler av rollelisten klar.

– Jeg vil ha rollen som, Dr. No, konstaterer Henning.

Han er også en produktiv forfatter som har skrevet en rekke bøker om astrologi og spådom. 103 stykker, ifølge ham selv. I disse dager jobber han med et storverk om Kina som han håper å bli hedret for.

– Jeg har lyst på Nobels litteraturpris. Jeg har jo skrevet over 100 bøker, så jeg synes det begynner å bli på tide med en Nobelpris. Hamsun har jo fått Nobelprisen til tross for at mange av bøkene hans er veldig tynne.

Henning i tre dimensjoner

Selv vokste Henning Hai Lee Yang opp i Hong Kong. Hans far hadde fem koner, og var en forretningsmann som hadde spesialisert seg på sjøfart.

– Egentlig skulle jeg bli født ombord på et skip, men det skjedde ikke. Jeg kom til verden klokka 00.00 natten mellom 6. og 7. juni. Derfor er en del av meg i fortiden, én i nåtiden, og én i framtiden.

Som elleveåring flyttet Henning med familien til Ensjø i Oslo. Han tok utdanning ved markeds­høyskolen i Oslo. Henning forteller at han også er utdannet innenfor psykologi, coaching og skipsteknikk. Han mener at kunnskap er viktig for kunne spå rett.

– Om du vinner i lotto har du ganske gode forutsetninger for å se inn i framtiden. Men det er viktig at du har valgt tallene dine selv.

Hunder og sjimpanser kan ikke lage film

Når det kommer til framtidige yrkesvalg har Henning Hai Lee selv gjort seg noen tanker om hva det kan være lurt å satse på i framtiden.

– Ingeniørutdannelse er midt i blinken. Alt som heter ingeniør er veldig bra. Også læreryrket kan være et godt valg.

Vil en utdannelse innenfor sosiologi være lurt?

– Det er spennende for dem som har interesse for det, men jeg spår at vi ikke trenger så mange av dem i framtiden. Det blir veldig smalt.

Hva med filmvitenskap?

– Ja, filmvitere trengs. Vi er jo veldig opptatt av filmer, og vi mennesker er de eneste skapningene som både kan se og lage film. En sjimpanse kan ikke lage film. En hund kan spille i film, men den kan heller ikke lage film. Hvis man vet mye om film, kan man produsere gode filmer, istedenfor å lage dårlige filmer.

Er afrikastudier en utdanning for framtiden?

– Nei, jeg tror ikke at det er verdt å satse på afrika­studier. Man kan lett ende opp som French. I Afrika er det lovløse tilstander, men nå er kineserne kommet på banen. Med dem bak rattet vil be­folkningen følge reglene og ting vil komme på stell.

Finner opp nye beltespenner

Henning mener at heller ikke et studie i latin eller kirkemusikk er veien å gå. Men hva med en ut­danning innenfor oljebransjen?

– Jeg tror at petroleumsfag er en utdanning som vil bli populær igjen. Kineserne har kommet med noe nytt: brennbar is. Hvis vi her i Norge også begynner med brennbar is, vil en utdanning innenfor olje være veldig lurt.

Selv har ikke Henning Hai Lee tenkt å pensjonere seg med det første. Akkurat nå er han i gang med å utvikle en ny oppfinnelse.

– Det skjærer meg i hjerte å se store, tjukke gutter, som må ta av seg beltet hver gang de går gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. Selv holdt jeg på å miste buksa. Derfor har jeg laget et belte med plastspenne, samtidig som jeg holder på med å utvikle en beltespenne i tre.

Har du i det hele tatt noen dårlige egenskaper?

– Ja, jeg skryter for mye, sier Henning.