Usentrert uteliv

Som ny student kommer Trondheims uteliv brått på. Dette er stedene utenfor sentrum som også er verdt å sjekke ut.

Trondheim by har lenge vært en av Norges største og beste studentbyer med sine 36 000 studenter som kommer fra fjern og nær. Det er en nærmest elektrisk spenning i luften som følge av nye og gamle fjes som kommer til byen, og studietiden er sagt å skulle være den beste perioden i manges liv.

Vi møter nye venner og legger grunnlaget for en spennende tid med fadderuke, eksamener, lange søvnløse netter og alt som følger med å være student. Trondheim er en by med mye variasjon, og flere bydeler har skjulte skatter som til og med en lokal trønder ikke kjente til før fadderuka og studietiden. Studietiden er en helt spesiell opplevelse og bør utnyttes for alt den er verdt. Det har i alle fall jeg planer om å gjøre.

Kalvskinnet og Ila

Denne bydelen er folkerik med et tett samhold som kan tilby flere parker, volleyballbane, en koselig sjømatrestaurant, veganerpub og en livlig lokalpub med mye forskjellig å tilby.

Ila Brainnstasjon, eller Ila B som lokalbefolkningen kaller den, er en liten koselig hule med hyggelige ansatte, underholdning av ulik type, og er du en quizelsker må du holde øynene åpen for muligheten til å delta på quizkvelder. Her har de et eget studentkort og kan tilby blant annet øl og burger for bare 99 kroner, noe som kan være greit å vite hvis det er litt tynt i lommeboka.

Stammen er en relativt ny og lite kjent vegansk pub på Kalvskinnet. Dette er en pub for de som liker å være litt sofistikerte og setter pris på det kulturelle mangfoldet man ikke nødvendigvis finner andre steder. Poesikvelder, debatter og improvisasjonsteater er bare noe av det Stammen Café og Bar har å tilby.

Lademoen

Lademoen har for mange vært sett på som Trondheims sorte får, men her kan man finne noen av byens flotteste perler hvis man bare leter godt nok. Lademoen består av mennesker med et fantastisk engasjement for sin bydel, ekte ildsjeler som jobber hardt for å utnytte det utrolig store potensialet Lademoen har.

E.C. Dahls Bryggeri har nok de fleste hørt om. Lokalisert på Lademoen, er bryggeripuben kanskje mest aktuell for de med en spesiell kjærlighet for god øl og mat. Her arrangeres det diverse ølarrangementer, matkurs og omvisninger på selve fabrikken for de som liker slikt.

Mellomveien er en pub som, ikke overraskende, ligger i Mellomveien på Lademoen. Dette er en bortgjemt skatt litt utenfor sentrum som har noe å tilby til alle. Godt øl, fotball på tv for de som liker det, og man kan få mat levert fra andre av bydelens utesteder hvis man vil gjøre en helaften ut av fotballkvelden med vennegjengen.