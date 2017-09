Levende lik

Skynd deg å se utstillingen Body Worlds Vital på vitenskapsmuseet før den forsvinner.

Body Worlds Vital Utstilling som viser ekte menneskekropper

Første gang i Norge, og har vært på verdensturné siden 1995

Målet er å formidle hvordan helsen gjenspeiles i kroppen

Nærmer seg 25 000 besøkende i Trondheim

Utstillingen varer fram til 8. oktober

Et lik sitter foran et sjakkbrett i dype tanker, et annet som keeper i fullt sprang, og et par er stilt sammen som skøyteløpere midt i en piruett. Body Worlds Vital er en utstilling om menneskelig anatomi, bevegelse, og hvordan miljø påvirker helse. Det hele vises gjennom plastinerte menneskekropper eller separate organer.

En plastinert kropp er et solid, holdbart og ikke minst luktfritt anatomisk eksemplar som brukes til utstilling, det vil ikke si, slik en liten gjest foreslo, at de er laget av plastelina. Det er ekte menneskekropper som har gjennomgått en lang og møysommelig prosess hvor alt av væske i kroppen er byttet ut med silikon og så herdet i en ønsket stilling. I gjennomsnitt tar det så mye som 1500 arbeidstimer å bearbeide én enkelt kropp.

Alle utstillingsobjektene er personer som av ulike grunner har donert bort kroppen sin til å stilles ut offentlig, men alle forholdes anonyme. Det er ikke personene som er utstillingens fokus, men kroppene deres. Man kan si at dette er deres «liv» etter døden. Målet med utstillingen er å formidle hvordan helsen gjenspeiles i kroppen.

Museumsdirektør på Vitenskapsmuseet, Reidar Andersen, forteller at utstillingen har gitt NTNU muligheten til å sette et faglig fokus på helse, og fått formidlet dette til et stort publikum.

– For museet betyr det at vi i samarbeid med våre partnere har vist at Trondheim kan tiltrekke seg høykvalitets internasjonale utstillinger. Denne gangen har vi ryddet hele museumsbygget for egne utstillinger, men det kan vi ikke gjøre hvert år. Vårt håp for Body Worlds Vital er at skoleklasser gis muligheter til å besøke oss, og at skolene benytter det flotte undervisningsopplegget som er utarbeidet, sier han.

De plastinerte menneskekroppene er likevel ikke alt utstillingen har å by på. Rundt omkring kan man se alt fra mennesker i millimeter tynne skiver, en gris der kun blodårene står igjen, og noen plastinerte dyr fra Vitenskapsmuseets egne laboratorier.

Body Worlds Vital består av en rekke utstillinger med flere tema, som reiser rundt til museer over hele verden. Til tross for at den har vært på turné siden 1995, har ikke utstillingen vært i Norge før nå. Det er usikkert hvor lenge det er til neste gang utstillingen kommer til Trondheim, men det blir neppe snart.

Kommunikasjonsleder ved NTNU, Tove Eivindsen, informerer om at det nærmer seg 25 000 besøkende på utstillingen.

– Vi er svært godt fornøyd med besøkstallene. Utstillingen avsluttes 8. oktober, så det er fortsatt tid igjen for nye studenter å få den med seg. Vi har fått overveldende positive reaksjoner. Noen synes det er litt uvant, for det er jo ekte menneskekropper, men det er noe nytt, spennende og interessant. Det er mange unge voksne, foreldre med barn, og mye forskjellig publikum som har besøkt utstillingen.