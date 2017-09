Boligkrisen truer heltidsstudenten

Det er en spennende tid som møter oss de neste månedene. Trondheim fylles opp med nye studenter og arbeiderstakere, noe som vil bety at enda flere er på utkikk etter bolig. Vi vil få de som finner det perfekte stedet, men noen må ta til takke med høy leie, kjipe bolighaier eller i verste fall uten tak over hodet. Boligkrisen er med på å bidra til at mange studenter som gjerne vil være heltidsstudent ikke får den muligheten fordi de er avhengig av å ha en deltidsjobb ved siden av.

Ni av ti studenter var i 2016 avhengig av deltidsjobb eller penger hjemmefra. SV støtter studentkravet fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) om å øke studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Dette kravet er nødvendig for å sikre at studenter har mulighet til å være heltidsstudenter. Kravet er også viktig fordi det sikrer at studenter følger utviklingen til samfunnet øvrig. Realutviklingen til studiestøtten i Norge har sunket siden 70-tallet, noe som har både ført til en relativt minsket velstand for studenter, samtidig som vi er taperne på leiemarkedet. En økning av studiestøtten og en skatt på sekundærbolig er en nødvendighet for å sikre studenter en mulighet til å være heltidsstudenter.

Bolig skal være et hjem for folk, ikke et spekulasjonsobjekt. For å få til dette trenger vi en økt skatt på bolig du selv ikke bor i, flere kommunale utleieboliger og flere studentboliger. Dette vil føre til at leieprisen synker, og at alle studenter får et sted å bo ved studiestart.

SV mener at alle, uavhengig av hvilken bakgrunn man har, skal ha like muligheter i samfunnet. Å være student er en heltidsjobb. Nå er det på tide at vi får mulighet til å være heltidsstudent med den fritiden vi trenger. Da må studiestøtten økes, og vi må få mulighet til ha et hjem uten å finansiere rikdommen til rike spekulanter. For å kunne være heltidsstudent må man ha noe så elementært som et sted å bo.