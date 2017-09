Hvilke verdier er viktige for deg, spør leder Victoria Grimsbø Zouhar for Astud Trondheim.

Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, og innen 11. september vil mange studenter ha avgitt sin stemme. Din stemme teller! Som student skal du lære å tilegne deg ny kunnskap. Du skal knytte kontakter, nye vennskap, og skape minner for livet. Men for å kunne være i stand til å ha en god studietid, er du som student avhengig av en god studiehverdag.

Et trygt og rimelig sted å bo er essensielt i studietiden. Studentene blir stadig flere, og alle har behov for tak over hodet. Derfor vil Arbeiderpartiet bygge 3000 flere studentboliger. For å kunne gjennomføre et studie må også helsa være på plass. Psyken er en viktig del av helsa, og dessverre er ensomme studenter et utbredt fenomen. Mange må stå i lange køer, opp til flere måneder, for å få tilbud om psykologisk hjelp. Det er alt for lenge å vente. Det er behov for et løft innen studenthelsetjenesten!

I bunn og grunn har vi som studenter i Norge det egentlig veldig bra. Men det finnes grupper i samfunnet som ikke er like heldige som oss. Det er derfor viktig å tenke på de som faller utenfor. Dette stortingsvalget er et verdivalg. Et valg mellom hvilke verdier du setter høyest. Du vil kanskje ikke finne et parti du er hundre prosent enig med. Mange vil kanskje også påstå at de politiske partiene i Norge er ganske så like, og at det ikke egentlig har så mye å si hvem som styrer. Men hvilke verdier er viktig for deg? Ønsker du deg et samfunn hvor alle har lik mulighet til å lykkes? Et inkluderende og likestilt samfunn? Det gjør Arbeiderpartiet også. Bruk stemmeretten din. Godt valg!