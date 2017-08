– Jentetur med sportslig alibi

I sommer vant to av kvinnene på NTNUI Rugby EM divisjon C i 7s. Under Dusken møtte to av ildsjelene i kveldssola på Lade.

Willliam Webb Ellis spilte ifølge legenden fotball på en internatskole i 1823. Den frustrerte unge mannen tok plutselig en dag ballen i hendene, og løp av gårde med den. Slik ble sporten rugby oppfunnet.

– Hvis du har ballen blir du takla. Det er ikke som i fotball hvor man står i en halvtime og vurderer før man sentrer, forteller Trude Heggstad med et glimt i øyet.

Rugby har gitt grobunn for forskjellige varianter av sporten, deriblant amerikansk fotball. Den vanligste formen for rugby kalles «union» hvor lagene består av 15 spillere hver. Jentene fra NTNUI spiller på like stor bane, men med sju spillere på hvert lag.

– Den formen vi spiller er kondisversjonen, forklarer Ragnhild Rostad.

Med kun 14 minutter lange kamper, skjer det mye på kort tid og man må reagere raskt.

Sosial sport

Når det snakkes om ballsport i Norge, er ikke rugby den sporten som vies mest oppmerksomhet. Heggstad og Rostad fra NTNUI Rugby forteller om et unikt miljø, hvor alle lagene er som en stor familie. Hjemmelaget inviterer alltid på middag etter kampene.

– Det kalles tredje omgang: festen, forteller Heggstad. Hvis kampene er i Trondheim serverer de ofte spaghetti og pizza, slik at spillerne skal få ladet opp med nok karbohydrater til den påkjenningen rugbyturneringer er.

Når laget er ute å reiser på turneringer, kommer rugby-miljøets vennskap godt med. Til tross for deltakelse i turneringer i både innland og utland, tømmes ikke lommeboka totalt. Når spillere kommer for å spille turnering i Trondheim, sover de hos NTNUI-spillerne. Slik er det også når de selv reiser.

– Du skulle ikke tro at dette skjedde på studentbudsjett, men når vi er ute og spiller bor vi alltid hos folk, forteller Rostad, som akkurat har vært tre uker på rugby-ferie i Fiji.

– Andre drar på jenteturer, mens vi drar på jenteturer med sportslig alibi, sier Heggstad og ler.

Nest best i en årrekke

Som studentlag flest lider NTNUI Rugby av stort gjennomtrekk av spillere, og må forholde seg til de utfordringer det medfører. Likevel mener de at nivået holdes overraskende jevnt høyt selv om spillere kommer og går.

– Sammenlignet med andre lag i Norge trener vi mer og tilbringer mer tid sammen i uka, poengterer Heggstad og legger til at de som begynner på laget ofte har drevet med idrett før.

NTNUI har vært nest best av norske kvinnelag bak BSI i en årrekke, og medgir at kontinuiteten i spillertroppen er noe av det som gjør at laget fra Bergen har et lite forsprang. BSI er et studentlag, men det er bare på papiret ifølge jentene.

– De har spillere som har spilt med hverandre i 15 år, og har lite utskiftning. I tillegg har de en taktikk som fungerer bra mot oss, erkjenner hun.

Selv om hyppige utskiftninger gjør at de ikke kan gjøre det samme som BSI, har jentene lært seg å sette pris på NTNUIs måte å drive lag på.

– Vi som har holdt på en stund med dette må finne mening i å lære nye folk å spre sporten, poengterer hun.

– Ikke lov å sende ballen framover

I 1845 begynte lag å spille mot hverandre. Lagene ble enige om reglene før kamp. De lagene som spilte oftest mot hverandre ble enige om et felles reglement. Under Duskens utsendte journalister prøvde i en halvtime å forstå hva som skjedde under en spilløkt. Et av de første spørsmålene ga kall om at det i alle fall var en halvtime for lite.

Dere har stort gjennomtrekk av spillere, og mange er nybegynnere. Hvordan forklarer man rugby på en enkel måte?

– Det handler om å score flere poeng enn motstanderen, starter Rostad.

Hun forklarer at man får poeng ved å bære ballen over målstreken og legge den ned kontrollert. Det er ikke lov å sende ballen framover, så i forsvar er det logisk at man må operere som en linje. I angrep setter man full fart mot mål. I mellom dette er det taktikk og regler.

– Det er veldig mange regler, og ikke så mange som kan alle, legger Heggstad til og ler.

Foto: Lasse Georg Tønnessen

Smart kontaktsport

Man kan få inntrykk av at rugby er amerikansk fotball, bare uten beskyttelse. Er det mange skader?

– Det er egentlig ikke så mange likheter. Rugby er originalen, så har amerikansk fotball blitt en mer publikumsvennlig versjon. Når ballen går i bakken i amerikansk fotball, stopper spillet. Her vil vi ha mest mulig spill. Vi spiller med fordelsregel, forklarer Heggstad.

Reglene i rugby er laget for å beskytte spillerne. Heggstad forteller at det verste er når uerfarne spillere skal takle. Da kan det fort bli farlig.

– Det er ganske smertefritt å bli taklet av en god spiller. De vet akkurat hva de gjør, og gjør det veldig effektivt. Man lander på en regelrett måte. Jo flinkere folk er, jo tryggere er det å spille mot dem, forteller hun.

I rugby er det mange beslutninger som skal tas hele tiden, og overskudd er viktig for å ta dem i tide. Helst skal ballen mottas i toppfart, på vei mot forsvaret som står klare til å takle deg i bakken.

Hva er de viktigste egenskapene til en rugbyspiller?

– Vi trenger de som er små kjappe og litt ekstra kjeltring, og de som er store og tunge som virkelig kan sette ei takling det synger i. Og man må være smart. Se løsninger, reagere, og legge ny plan fordi det første du tenkte på ikke fungerer, forteller Rostad.

I motsetning til mange andre sporter har rugby relativt korte omganger på syv minutter. Intensiteten er derfor nær maks hele kampen. Man må ha oversikt over hvor de andre medspillerne er, og hvordan motstanderens forsvar beveger seg.

– Om medspillerne dine er foran deg må du se hvor de beveger seg og hvor det åpnes rom. Det er liten tid til å ta inn informasjon og ta en beslutning, utdyper Heggstad.

Med et nytt semester i anmarsj, må jentene atter en gang på jakt etter forsterkninger til laget, og det skorter ikke på tiltak som skal iverksettes.

– Vi er med på immatrikuleringa, i tillegg til å ha stand på idrettskavalkaden og på stripa. Også må vi henge opp så mange plakater som mulig, forteller Ragnhild ivrig.