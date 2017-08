BI-student savnet etter fadderfest

– Vi har ingen informasjon som tilsier noe annet enn at han skulle hjem, og dette etterforskes nå som en forsvinning, sier politiet.

Det var adressa.no som først meldte om saken onsdag formiddag. Politiet i Trondheim har startet etterforsning, etter at en Trondheimsstudent(20) ble meldt savnet av familien. Ingen har hørt fra studenten siden natt til tirsdag, da han forlot en fadderfest på The Mint.

– Vi vil gjerne ha opplysninger fra folk som kan ha sett den savnede, sier krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim til adressa.no.

Natt til tirsdag forlot studenten en fadderfest på utestedet The Mint. Han sendte da en melding til søsteren sin om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum.

Overfor Under Dusken bekrefter politiet at studenten karakteriseres som pliktoppfyllende, og at han hadde som hensikt å komme hjem.

– Vi har ingen informasjon som tilsier noe annet enn at han skulle hjem, og dette etterforskes nå som en forsvinning, sier krimvakt Ole Devle ved Sentrum politistasjon til Under Dusken.

Mannen var kledd i en mørkegrønn bomberjakke, rød sid T-skjorte, svart Adidas-cap og blå dongeribukser.

