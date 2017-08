Aller første studentombud ansatt

Etter lang kamp har NTNU endelig studentombud, han heter Lennart Soligard

Lenge har NTNU vært det eneste breddeuniversitet uten et studentombud, det er ikke tilfellet lenger. Studentombudets jobb er å beskytte studenters rettigheter og kan bidra med rådgivning om juridiske spørsmål. Det var Universitetsavisa som først omtalte saken.

– Jeg har tidligere jobbet med elevrettigheter, noe som har vært interessant. Når jeg nå går opp til å jobbe med studenternes rettigheter vil det bli noe litt annet, sier Soligard på telefon til Under Dusken.

Soligard kommer fra en stilling som seniorrådgiver i oppvekst- og utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Han vil ikke si noe spesifikt om hva slags saker han forventer å få foran seg som ombud. Men sier at det er viktig at studentene vet at de kan ta kontakt om de føler at sine rettigheter ikke har blitt respektert.

– Det er behandlingsregler NTNU må overholde. Hvis studenter føler noe feil har skjedd må de ta kontakt så kan jeg vurdere saken, sier han.

Soligar tiltrer stillingen 2. oktober.

Lenge etterlengtet av studentrepresentanter

Studentenes representanter har lenge jobbet med å få ordningen til NTNU.

– Det er mange som har fått det før oss, og det begynte å bli litt pinlig å være den institusjonen som ikke har det, sa daværende studentdemokratisk ansvarlig Kristian Sjøli til Under Dusken i oktober 2016.

