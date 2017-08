Siste bilde av den savnede BI-studenten

Et bilde politiet har anskaffet fra et overvåkingskamera viser den savnede snakke i ti minutter med en uidentifisert mann.

Adressa.no melder at den savnede 20-åringen er å se på overvåkningskamera utenfor nattklubben han besøkte, The Mint.

– De pårørende har bekreftet at det er den savnede som vises på videoen. Før han går videre rundt klokken 00.43, så står han og prater med en mann i ti minutter utenfor utestedet. Vi vet ikke hvem vedkommende er, og ønsker at denne mannen, eller andre som vet hvem det er, tar kontakt med oss. Det er ikke sikker at folk tror at det de har observert er viktig, men ta kontakt med oss, så får politiet avgjøre om tipset er av betydning for oss eller ikke. Alle detaljer kan være viktige i denne saken, sier krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim til adressa.no.

Politiet opplyser også om at den etterlyste forlot utestede alene og at han skal ha vært klar og i stand til å ta vare på seg selv. Politiet vet ikke hvilken rute studenten tok for å komme seg hjemover. De har enda ingen teori om hva som kan ha skjedd, og har ingen indikasjon på at han har falt i Nidelva. Likevel skal de lete i området.

15.30 opplyste krimvakten adressa.no at den uidentifiserte mannen hadde tatt kontakt med politiet etter å ha sett bildet. Han skal nå avhøres.

Foto: Privat Den savnede studenten.

Frivillig leteaksjon avlyst

Tidligere drev venner og familie leteaksjon koordinert gjennom Facebook, den er nå avsluttet da politet overtar søket.

– Vi innstiller leteaksjonen inntil videre. Politiet har egne folk som søker, og vil at vi skal avvente med letingen. Skulle det være behov for leting, vil ytterligere informasjon komme på denne siden, skrev venn, Deleepan Baskaran.