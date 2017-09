Pstereos frivillige

Pstereo er avhengig av folk som liker festivalen så godt at de vil jobbe som frivillige. Disse er det nok av, og vi har snakket med noen av dem.

Foto: Amanda Jørgine Haug SOLSKINNSPATRULJEN: Hedda kutter opp frukt og lager middag til de andre frivillige.

I frivilligteltet møter vi Hedda (18) som jobber for solskinnspatruljen. Her sitter hun og kutter opp frukt.

Hva går jobben din ut på?

– Vi i solskinnspatruljen sørger for at alle de andre frivillige har det bra. Vi lager middag, kutter frukt og sørger for at de andre frivillige har energi til å jobbe.

Hvorfor søkte du om å være frivillig på Pstereo?

– Fordi jeg syns det er en kul festival men litt dyrt, så da syns jeg det var en god idé.

Hvordan trives du som frivillig?

– Jeg syns det er veldig koselig, og trives kjempegodt! Dette var førstevalget mitt av frivillig-jobber. Her får jeg se litt av alt og får gå rundt på festivalområdet.

Hva er den beste konserten du har sett på festivalen så langt?

– Röyksopp var kanskje den kuleste.

Foto: Amanda Jørgine Haug PLUKKER SØPPEL: Katrines jobb er å plukke søppel på festivalområdet.

Katrine (17) møter vi i regnponcho mens hun går rundt og plukker søppel.

Hva går jobben din ut på?

– Jeg sørger for at det er fint og ryddig på festivalområdet.

Hvorfor søkte du om å være frivillig på Pstereo?

– Fordi jeg egentlig ikke er gammel nok til å komme inn, og det er for dyrt. Som frivillig får jeg festivalopplevelsen samtidig som jeg bidrar. Jeg får kombinert mine to lidenskaper, musikk og miljø.

Hvordan trives du som frivillig?

– Jeg syns det er kjempegøy! Jeg føler folk er veldig takknemlige når vi plukker søppelet deres.

Hva er den beste konserten du har sett på festivalen så langt?

– Jeg syns hun der svenske… Silvana Imam, hun var veldig kul.

Foto: Erlend Gylver SERVICEMENNESKE: Vegard selger merch med et smil.

I merchboden finner vi Vegard, som til vanlig studerer. Vi stiller oss i køen og hører hvordan det står til.

Hva går jobben din ut på?

– Jeg står her og er et servicemenneske. Jeg selger merch med et smil.

Hvorfor søkte du om å være frivillig på Pstereo?

– Fordi jeg ville ha gratis festival. Men det er jo ganske gøy også.

Hvordan trives du som frivillig?

– Jeg syns det er helt greit. Jeg er glad jeg jobber i merchboden, for her er det ikke så innmari travelt slik som i for eksempel baren. Her er det mer jevnt, rolig trøkk.

Hva er den beste konserten du har sett på festivalen så langt?

– Jeg vet ikke helt, Röyksopp kanskje.

Foto: Amanda Jørgine Haug BAREN: Emilie tapper øl og heller vin til festivaldeltakerne.

Emilie står i baren mellom Elvescenen og Veita. Her er det rolig akkurat nå, og hun har tid til å slå av en prat.

Hva går jobben din ut på?

– Jeg tapper øl, heller opp vin og cider til tørste festivalgjengere.

Hvorfor søkte du om å være frivillig på Pstereo?

– Fordi jeg liker musikk, men ikke har så mye penger å bruke på festival.

Hvordan trives du som frivillig?

– Jeg syns det er gøy, selv om det er ganske travelt av og til. Det er aldri mange som vil ha øl, så da blir det i perioder mye å gjøre. Men det er for det meste trivelig.

Hva er den beste konserten du har sett på festivalen så langt?

– Alt-J kanskje.