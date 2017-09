Nordisk artistslipp til UKA

Storsalen fylles med elektronikakrydrede folketoner 26. oktober.

Med debutalbumet Dýrð í dauðaþögn som kom i 2012, gjorde islandske Ásgeir stor suksess hjemme på Island. Den engelske versjonen av debutalbumet, In the Silence, havnet blant annet på topplistene i både Nederland og Belgia, og var med på gjøre Ásgeir til et kjent navn internasjonalt.

Den 26. oktober tar den unge artisten med seg sin drømmende, melodiske folkemusikk til Storsalen og UKA-17.

Ásgeir spilte sist i Trondheim i 2013, den gang på Byscenen. Det etterlengtede oppfølgingsalbumet Afterglow ble sluppet i mai i år.

Billettsalget starter 25. oktober klokken 10:00.