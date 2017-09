Ny lov åpner for kjønnspoeng for menn

Endringer i likestillingsloven åpner for kjønnspoeng til gutter, NTNU har enda ikke tatt noen beslutning.

Kvinner får i dag 2 kjønnspoeng på disse studiene: bachelorutdanninger i ingeniørfag (bortsett fra kjemi og bioingeniør)

landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark

bachelorutdanninger i maritime fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og Høgskolen på Vestlandet Følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU:

Datateknologi

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Fysikk og matematikk

Ingeniørvitenskap og IKT

Kommunikasjonsteknologi

Kybernetikk og robotikk

Marin teknikk

Materialteknologi

Produktutvikling og produksjon Menn får ikke kjønnspoeng i 2017 Kjønnskvotering Skiller seg fra kjønnspoeng ved at man tar opp en viss, forhåndsbestemt kvote studenter av et underrepresentert kjønn. Kilde: Samordna opptak

Den nye likestillingsloven som Stortinget vedtok i sommer gjør det mulig for gutter å dra nytte av kjønnskvoter når de søker til kvinnedominerte studieretninger fra 2018.

Prorektor for utdanning Anne Borg ved NTNU sier at universitetet er positiv til endringene i den nye loven, men at saken foreløpig ikke er diskutert i styret.

– Vi trenger å gå gjennom lovteksten før dette kan vurderes, sier hun.

Les også: Kan bli kjønnskvoter for menn

Det er opp til NTNU og andre universiteter om de ønsker å innføre tilleggspoeng eller kjønnskvoteringen for opptaket i 2018. Ønsker de det, sendes det en søknad til Kunnskapsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen.

Ikke tillatt med guttepoeng

Kvotering av menn har vært problematisk under dagens regelverk. Universitetene i Oslo og Bergen søkte i 2016 om å få kvotere inn gutter på profesjonsstudiet i psykologi, der mer enn 70 prosent av de nye studentene de siste årene har vært kvinner.

Ved UiB var andelen menn på profesjonsstudiet i psykologi på 16 prosent i 2016.

Svaret fra Kunnskapsdepartementet var at guttekvoter ikke var innenfor lovverket. Likestillingsloven gir ikke hjemmel for positiv særbehandling av menn.

– Jeg har undersøkt om det er mulighet for å kunne gi tilleggspoeng også ved opptaket denne sommeren, men dessverre er det ikke mulig innenfor det gjeldende regelverket, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding før opptaket 2017.

Tilleggspoeng for menn ble også fjernet ved veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet før årets opptak, etter å ha vært en fast ordning i 13 år.

Juridisk helomvending

Når den nye likestillingsloven trer i kraft i 2018, kan tilleggspoeng for menn igjen være aktuelt.

Røe Isaksen sier at departementet da kommer til å vurdere kvoter for veterinær- og dyrepleierutdanningen på nytt. Jentepoeng har tidligere blitt brukt på studieretninger som har slitt med andelen kvinnelige studenter, som blant annet Datateknologi og Industriell økonomi og teknologiledelse.