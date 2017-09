«The Student Society is entirely run by students, which means it has never been cleaned»

Komiker Anders Tangenes har satt opp humoristiske plakater ved Trondheims severdigheter. Ikke alle er like fornøyde.

Hvis du har besøkt noen av Trondheims monumenter i august har du kanskje lagt merke til noen uvanlige informasjonsplakater en ikke vanligvis ville sett på viktige severdigheter. Rundt omkring i Trondheim har nemlig Anders Tangenes hengt opp sine egne informasjonsplakater på viktige monumenter som Studentersamfundet, Nidarosdomen og blomsterbrua.

Trondheim har mange flotte severdigheter, men jeg frykter at turistene ikke lærer nok om dem. Så i sommer har jeg prøvd å hjelpe. pic.twitter.com/IrEYvHfw8b — Anders Tangenes (@AndersTangenes) 16. august 2017

Jeg har selvsagt ikke glemt byens kronjuvel. Et besøk her er et must for alle som besøker Trondheim. Magisk! pic.twitter.com/WyQP7Tm5CX — Anders Tangenes (@AndersTangenes) 17. august 2017

Bygger på tidligere idé

Tidligere har Tangenes moret seg med å henge opp lapper med falsk informasjon om katter som har forsvunnet - med svært irriterende skrivemåte og ordvalg - eller nabovarsler med informasjon om at han får besøk av en potensiell kjæreste og trenger hjelp av naboene. Nå har han videreutviklet idéen.

– Med disse severdighetsplakatene ville jeg gjøre litt mer ut av det, med bilderammer, kult design og til og med egendesignet logo. Jeg syntes det var et morsomt konsept å tulle med det formelle, offentlige, sier han. På eget initiativ Anders har gjort tiltaket på eget initiativ, og har ikke fått det innvilget av noen myndighet. Noen har allerede fjernet en plakat, men bilderammen skal ha vært så fin at den fikk stå.

– Jeg tror egentlig ikke at de får henge der så innmari lenge. Jeg leste i avisen her forleden at turistkontoret ikke var så happy for det, flirer han. Samtidig kom jeg i prat med en dame her om dagen som hadde jobbet på turistkontoret i noen og tyve år. Hun synes plakatene er veldig morsomme, så det finnes håp, sier han.

Studentersamfundet er et hus med så utrolig mye spennende historie. pic.twitter.com/YZTnm6aZzp — Anders Tangenes (@AndersTangenes) 16. august 2017

Et ikonisk monument i hjertet av byen! pic.twitter.com/R6EE1aFFZm — Anders Tangenes (@AndersTangenes) 16. august 2017

Turistkontoret vil ta ned plakatene

Ellers har han for det meste fått hyggelige, positive kommentarer, og folk ser ut til å synes at det er veldig morsomt. Mange har også delt innleggene hans. Den eneste kritikken han har fått fra folket omhandler plakaten «statue of important person probably». Her står det om Hjallis-statuen at ingen egentlig vet hvem dette er, og noen fant det hånende at han mener at folk ikke kjenner til skøyteløperen.

Markedssjef i Visittrondheim Sunniva Evjen synes det er bra at folk har humor, men at det er litt synd for attraksjonene som blir tullet med.

– Det kan hende at turister som ikke vet så mye om monumentene fra før kan tro på det som står skrevet, og det kan gi dem et skjevt bilde av byen. Vi er ikke akkurat redde for at det skal svekke besøkstallene til Nidarosdomen, men vi ønsker ikke at informasjonen skal bli tatt alvorlig, sier hun.

Hvis de ser en plakat, blir den tatt ned. Sunniva legger til at det hadde vært mye artigere om han kunne formidlet historien på en morsom måte, faktabasert. På denne måten kunne alle turister også forstått humoren.

En by full av helter og legender! pic.twitter.com/BTudMduIZF — Anders Tangenes (@AndersTangenes) 16. august 2017

Mange statuer forteller viktige historier. pic.twitter.com/zHu8TeNdU7 — Anders Tangenes (@AndersTangenes) 17. august 2017