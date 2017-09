A$AP Ferg - Still Striving

Ferg streber fortsatt etter gjennombruddets suksess

Fra å ha stått i skyggen til makkeren A$AP Rocky i flere år, har A$AP Ferg i det siste trådt fram i rampelyset og har vært bærebjelken for mobbens relevans de siste årene. Siden suksessen Trap Lord i 2013 til fjorårets Always Strive and Prosper har Ferg demonstrert sin tilstedeværelse som en av trap-ens kreative drivkrefter.

Mixtapen Still Striving bygger på det forrige albumet, og denne gangen har Ferg fått med seg et utvalg av både blomstrende nykommere og legendariske hiphop-legender. Så mye talent krever mye av hovedrollen, da han må stå fram som et overhode uten å undergrave gjestene. Her er han litt for ustø på begge punktene.

Støttet av Philadelphia-rapperen Meek Mill er introen «Trap And A Dream» et tilbakeblikk til Fergs aspirasjoner før han ble stor. Flowen er eksemplarisk og beaten er fet med et klokkespill-sample. Tekstskrivingen til Ferg svikter imidlertid, med mye gjentakelse og grunn tematikk. Meek Mill leverer derimot sterkt.

Lil Yachty klarer ikke å leve opp til leveransen fra det forrige samarbeidet, «Terminator», på «Aww Yeah». Likevel får vi et interessant hook fra Ferg. «East Coast Remix» er en stjernespekket hymne som starter sterkt med vers fra Busta Rhymes, Rocky og Ferg. Mot slutten av låten mister den integriteten med sørstats-legenden Rick Ross og LA-kongen Snoop Dogg. Det blir litt feil på en østkyst-remix, og det føles som gjestene er der bare for at Ferg kan ha store navn på låten.

Det er derimot ikke bare nedturer her. Solo-låta «Plain Jane» er en tung, mørk og god banger, og «The Mattress» er en humoristisk godlåt fra A$AP-toppene. Selv med disse låtene blir Still Striving stående igjen som en medioker mixtape som mislykkes i å måle seg med tidligere utgivelser. Med en slik lineup burde det egentlig være alt annet enn gjennomsnittlig.