Disse seks kommer til humorgalla i Dødens Dal

Et utvalg av landets mest folkekjære komikere skal få i gang lattermusklene i det UKA for første gang inviterer til humorgalla.

UKA lover en helaftens komedie når kjente navn som Morten Ramm, kanskje mest kjent fra Torsdag kveld fra Nydalen, og Lars Berrum, som blant annet har vært å se i Boller og Burritos, gjester teltet i Dødens dal 22. oktober. Med seg har de en rekke andre norske komikere.

Foto: Tore Sætre (CC BY-SA 4.0) Morten Ramm er blant komikerne som kommer til UKAs humorgalla.

– Vi er veldig fornøyd med dette arrangementet. Humor er en viktig del av UKA, og det er fint å kunne ta det med inn i Dødens Dal, i tillegg til å ha revyen, sier UKEsjef Martin Næss.

UKA har også tidligere hatt humorarrangement i Dødens Dal. Under UKA-15 ble det avholdt «roast» av TV-profilen Stian Blipp. Martin Næss forteller at arrangementet hadde god oppslutning, og han tror det samme vil gjelde for årets humorgalla.

– Innholdsrikt arrangement

Næss forklarer at arrangementet vil bestå av at hver av de seks komikerne holder sitt eget show. Han er noe usikker på varigheten, men regner med at det blir rundt et par timer totalt.

– Dette blir et innholdsrikt arrangement som man får mye igjen for å dra på. Jeg tror alle har et forhold til i hvert fall ett av disse navnene.

Han forteller at UKA er veldig fornøyd med bookingen.

– Dette er komikere som er veldig i vinden for tiden, enten det er via radio, TV, eller podcast. Det er viktig for oss i UKA å ha med oss aktuelle navn.

Miks av TV, radio og podcast

Komikerlaget består i tillegg av Tusvik og Tønne, Cecilie «Cess» Steinmann Neess og Martin Beyer-Olsen og Erlend Osnes. Alle har etablert seg som viktige navn innenfor norsk stand-up.

Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne er de siste årene mest kjent for podcasten som bærer duoens navn, hvor ingenting er hellig. Kjendiskollegaer, samlivsbrudd og hverdagslige irritasjoner diskuteres i fritt ordelag.

Foto: Pressefoto Cecilie Steinmann Neess, kanskje best kjent som «Cess».

Cecilie «Cess» Steinmann Neess er for mange kanskje kjent for sine humorvideoer på Instagram. I tillegg til dette figurerer hun jevnlig i en rekke TV-programmer, som Løvebakken og Kollektivet.

Martin Beyer-Olsen er en prisvinnende komiker, blant annet kjent fra P3 og programmer som Torsdag kveld fra Nydalen og Berrum & Beyer. Sistnevnte er et talkshow hvor han og Lars Berrum har jobbet sammen som programledere.

Erlend Osnes er av de ferskere komikerne vi får høre fra under UKAs humorkavalkade, men han har de siste par årene oppnådd stor suksess med egne stand up-show.