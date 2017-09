Savnet student funnet død

Politiet bekrefter at det var BI-studenten Rakavan Jeevahran (21) som ble funnet i Nidelva.

Adresseavisen meldte i går at det ble funnet en død mann i Nidelva, rett i nærheten av Gamle Bybro. Politiet har nå bekreftet at det er den savnede studenten Rakavan Jeevahran som er funnet.

Etterforskningsleder Arve Vagnhild ved Trøndelag Politidistrikt sier at de ikke er i tvil at det er Rakavan Jeevahran som ble funnet død.

– Den som ble funnet hadde lik bekledning som den savnede. I tillegg ble telefonen og id-kortet til mannen funnet. Vi savner heller ingen andre, sier Vagnild til Adresseavisen.

Jeevahran har vært savnet i to uker. Den døde er fraktet til St. Olavs for obduksjon.

Ingen mistanke om kriminalitet

Politiet sier i en pressemelding at det ikke er noen tegn til at Jeevahran har blitt utsatt for noe kriminelt.

– Det er ingen tegn til at avdøde skal ha blitt utsatt for vold eller traumer i forkant av at han døde og vi har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, heter det i en pressemeldinga.

Omfattende søk

Foto: Privat

Natt til tirsdag den 15. august forsvant den 21 år gamle BI-studenten Rakavan Jeevarahan etter en fadderfest på uteplassen The Mint nederst i Nordre gate.

Klokken 00.48 sendte han en melding til søsteren som han deler leilighet med i Elgeseter gate og forklarte at han var på vei hjem. 00.56 skrev han en ny melding og sa at han var ved Elgeseter bru. Familien ringte telefonen hans 01.22 og hørte bare skritt, siden da har telefonen vært avslått.

Politiet har foretatt søk i flere områder uten resultater og har samlet inn videomateriale som de nå er i prosess med å gjennomgå. En overvåkningsvideo fra Kongens gate kan vise Jeevahran, noe som stemmer med observasjoner politiet har mottatt fra to ulike vitner.

Mandag startet dykkere søk etter Jeevahran lengre opp i Nidelva, ved Stavne Bru.