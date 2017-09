Syv gode grunner til å gjøre revolusjon

Kvinnelige politikere har i en årrekke blitt offer for «the male paparazzi gaze». I en solidarisk handling med våre medsøstre, vender vi nå griseblikket på våre mannlige politikere. Dommen er knusende.

Bjørnar «Flexnes» Moxnes

Normiesosialisten og «the guy she tells you not to worry about» er et levende bevis på at alt kler den smukke. Bernie kan nemlig ikke kle seg, men lederen for Sosialistisk Venstreparti får uansett Ryan Gosling til å se ut som Ole Martin Moen, eller eventuelt Trygve Slagsvold. Beistet fra Nordstrand skal likevel ha pluss for kjennskap til siste mote fra G-star-Raw. Venstresidas svar på Røe Isaksen får fem mandater fra oss.

Mandater: Fem

Audun «Byen e Bergen og laget er Lyn» Lysbakken

«Eg sittar så innihelvetes i andre etasjæ på kafé Opera, Tjommi, ke det går, tjommi, har nokken feite jæla hestar i min lomme, og eg har nå kommet meg til Oslo, og der har jeg lært å kle meg. Hvit skjorte gjør ikkje meg fortred ass, null stress kompis, tar bare dressjakka overn», sier Audun Lysbakken i en kommentar til Under Dusken.

Mandater: To

Jonas Gahr «Gazza» Støre

Det er vel ikke akkurat en stats- hemmelighet at tåkefyrste og olje-greve Jonas Gahr Støre snart får en invitasjon av «The Bald Community». Som vi alle vet medfører manglende hår på hodet større krav til fasjonabel bekledning, og selv om Størris bare er halvveis plantasjeeier er han helveis i klesstilen. Lederen for OljeArbeiderpartiet er alltid smart kledd, faktisk er han Institut d’études politiques de Paris-smart i skjortekragen.

Mandater: Tre

Trygve «Slagsmål» Vedum

Mannlige politikeres svar på Erna. Trygve fosser fram på målingene og ligger an til å bli den store valgvinneren, og beviser dermed at utseendet ikke er alt: Har du godt nok humør og en smittende latter, lar du deg ikke stoppe av en litt skjemmende dad-bod. Men selv Trygve har sine komplekser. I en mulig projisering av sin egen midt- livs- og hårkrise, har han tatt opp kampen mot at distrikts-Norge skal bli like glissent som hans egen isse. Vi slår et slag for kroppspositivitet og heier på deg, Trygve!

Mandater: 5

Knut «VaginArild» Hareide

Tøffelhelt, sussebass og snill som Guds lam. Forsvarer heltemodig gode, kristne verdier kun væpnet med dådyrblikk og jomfrustemme. Oser ikke akkurat selvtillit, men kan vise dominans når det gjelder, og blir dermed et symbol på den moderne mannsrollen i den vaginale statens tidsalder. Vinner på sympatistemmer fra folk med velutviklet morsinstinkt.

Mandater: 149

Sveinung «Steinung» Rotevatn

En slags hele Norges Patrick Bateman med museansikt. Tror genuint Lo-logoen er en hammer og sigd, og er således både politisk og klesstilsmessig fastlåst i et evig 1950-talls USA. Hater rødt – både fargen og partiet – fan av alt som er grønt, inkludert that dank kush. Verdens eneste virkelige forsvarer av Det Frie IndividTM, som seg hør og bør, markert med dress, slips, sleik, og skjegg, samt se-så- intellektuell-jeg-er-briller.

Mandater: Ett

Torbjørn Røe «How Do You Do, Fellow Kids?» Isaksen

Torben kler seg som tolvåringer flest, hettegenser fra Dc, lilla khaki-bukse fra Carlings, og flamme-rullebrett over skuldere. Dabbern fra Porselensbyen Porsgrunn så en gang i tiden ut som en ung Dag Solstad med neckbeard, nå ligner han mer på en nyrik Dwight Schrute. Vi håper norsk politikks svar på Tyrion Lannister rekker å karre til seg litt gryn før han blir fidget spinnet ut av regjering.

Mandater: Fire