Ett skritt til Høyre, ett skritt til Venstre

Knut Øye Brandsås er student og politiker for Venstre. Men han har en «mørk» fortid.

Knut øye brandsås Alder: 21 år Kommer fra: Inderøy Studerer: 2. året på en bachelor i politisk økonomi på NTNU Parti: Venstre

– Når man kombinerer politikk med studier kan det ofte bli hektisk. Det føles ut som om det ikke er nok timer i døgnet.

Denne dagen er ingen unntak. Selv om Knut har et stramt tidsskjema, smiler han fra øre til øre. I det vi setter oss ned på det romslige kontoret hans på rådhuset i Trondheim, blir stemningen med ett mer avslappet. Her føler Knut seg hjemme, og man kan lett skjønne hvorfor. Med stoler som har en farge som ligner mistenkelig mye på partifargen, romslige skrivepulter, og Under Dusken i papirhaugen ligger alt til rette for trivsel.

Knut er tredjekandidat på stortingslista for Nord-Trøndelag Venstre, og er nå for fullt i gang med valgkamparbeid. I perioden utover vil det bli mange dager med skoledebatter, stands og møter. Studiestarten har han utsatt til etter valget den 11. september.

– Det kommer til å bli en hektisk, men også en veldig morsom og lærerik periode, forklarer han.

Skiftet parti

Som tredjekandidat på lista til Nord-Trøndelag Venstre tviler han på at han får en fast plass på Stortinget til høsten. Målet hans for valget er å få inn en Venstre-representant fra både Nord- og Sør-Trøndelag.

– For meg er det ikke noe mål i seg selv å møte på Stortinget. Ønsket mitt er å møte folk til diskusjoner og få gjennomslag for Venstre sin politikk, konstaterer han.

Knut sin politiske karriere startet i en litt annen retning. Han hadde en kompis på ungdomsskolen som han så på som et politisk forbilde. Allerede i den alderen hadde de sterke meninger, og hadde lyst til å diskutere dem med andre engasjerte ungdommer. Først meldte han seg inn i Unge Høyre, men fant etter hvert ut at Unge Venstre passet bedre.

– Et større fokus på klima og sosiale forskjeller var noen av de viktigste faktorene da jeg meldte overgang sommeren 2014.

Og han har ikke angret et sekund i ettertid. Nå har Knut haugevis av verv i både ungdoms- og moderpartiet: Tredjekandidat for Nord-Trøndelag Venstre til Stortingsvalget, kommunestyremedlem og gruppeleder i kommunestyret i Inderøy, leder i lokallaget til Unge Venstre i Inderøy, organisatorisk nestleder i Nord-Trøndelag Unge Venstre, og er nå i tillegg aktuell som valgkampsekretær for Sør-Trøndelag Venstre.

Politikken kan til tider være så frustrerende at man har lyst til å rive av seg håret, men alle de gode minnene man sitter igjen med etter den harde jobbingen veier opp for det, mener Knut.

Ser opp til partikollega

– Beste politiske minne…. Tja…

Knut må tenke seg om noen sekunder før han bestemmer seg.

– Når jeg fikk se resultatet etter kommunevalget i Inderøy i 2015 må være det beste. Jeg sto på andreplass på Venstre sin liste, men kom på førsteplass etter valget på grunn av personstemmer. Jeg fikk faktisk nest mest personstemmer i kommunen, etter ordføreren. Å bli vist en sånn tillit av folket i kommunen var veldig stort for meg.

Han kommer også på et annet stort minne fra Unge Venstres landsmøte i 2015. Han og en kompis fremmet en resolusjon som handlet om landbruk og matproduksjon. Den var foreslått avvist, men etter at de argumenterte godt for seg ble den til slutt vedtatt.

– Det var en sliteseier, og her ser man jo at man kan få til mye hvis man bare står på, sier Knut med en stolt mine.

Som ung politiker er det naturlig å ha politiske forbilder. Han peker spesielt på partikollega og Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn. Knut mener han er en veldig kunnskapsrik politiker og god debattant, til tross for sin unge alder.

– Sveinung er et naturlig forbilde for meg. Han ser jeg på som framtidig ledermateriale i Venstre. Ellers ser jeg også opp til Justin Trudeau, som er statsminister i Canada. Han står hardt på sine liberale verdier, selv om noen av dem kan være litt kontroversielle. Det liker jeg. Emmanuel Macron er også en veldig bra fyr, men jeg ser mer opp til de to førstnevnte, sier han.

– Det må bli enklere å ta grønne valg

Gjennom intervjuet har det kommet fram flere saker Knut er opptatt av for tiden. Etter en lenger diskusjon om kollektivtransport til politiske møter hinter han frampå om at han gjerne ville elektrifisert jernbanene i Norge, i alle fall der det er en samfunnsøkonomisk gevinst å hente.

– Klima og miljø er det viktigste for meg som politiker. Det er mye man kan gjøre for å bli bedre på de sakene, og jeg savner flere tiltak fra Norge. Vi må tenke mer framover. En dag må vi klare oss uten oljen. Jo tidligere vi forbedrer oss, jo mykere vil overgangen bli. For meg er det viktig at vi i Norge kan gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg. Det er først når de grønne valgene er enklest, at folk vil prioritere dem.

Han har til slutt en oppfordring til ungdom som ønsker å engasjere seg politisk, men enda ikke vet helt hvordan. Å ta valgomater, dra på foredrag og møter for å lære mer kan være det lureste i starten. Han peker også på partiprogrammene, men mener de kan være i overkant tunge å lese gjennom for folk flest.

– Det er viktig å utfordre egne meninger. Oppsøk aktivt de som er uenige med deg. Det er lærerikt for begge parter. Finn din hjertesak, og kjemp for den. Man er nødt til å kjempe for å få gjennomslag. Politikk er i stor grad frivillig, og i startfasen er det også uforpliktende.

Det stramme tidsskjemaet sniker seg på. Knut skal rett videre på enda et politisk foredrag, denne gangen Espen Barth Eide og Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet. På vei ut av rådhuset ser vi et utvalg politikere som er i full gang med å velge ny varaordfører i Trondheim. Det var ikke måte på hvor mye politikk det skulle være denne dagen.