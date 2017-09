Spenn, kos og bolig?

Dette er et stort spørsmål, men det er først og fremst to ting vi ønsker å fokusere på. Det første er studentvelferd. Vi ønsker å fortsette jobben vi er i gang med, hvor vi skal fullføre opptrappingen mot elleve måneders studiefinansiering. Målet vårt er å knytte dette til 1,5 G. I tillegg til dette skal vi øke antallet studentboliger ytterligere. Det andre som er et viktig fokus for FrP er studierelevanse. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe med studiekvalitet, slik at vi kan gjøre studiene mer relevant for studentene, og ikke minst næringslivet de skal inn i etter endt studietid.