Er dette stortingsvalget egentlig et verdivalg?

Hvis dette valget skal handle om verdier bør vi snakke om fellesskap, solidaritet, raushet og ansvar. Ikke om man skal bygge 1000 eller 4000 studentboliger.

I Under Dusken nr. 9, 2017 skriver Victoria Grimsbø Zouhar at stortingsvalget i år er et verdivalg, før hun oppfordrer til å stemme for å bygge flere studentboliger, samt at hun påpeker hvor viktig det er å få et løft innenfor studenthelsetjenesten òg. Jeg er som de aller fleste andre studenter enig i budskapet til Zouhar, men når alt fra Rødt til FrP har vedtatt å bygge flere studentboliger, og å utvide tilbudene for studenthelsetjeneste, synes jeg det blir for svakt å bringe fram disse to eksemplene i et innlegg om verdier.

Les: – Dette stortingsvalget er et verdivalg, mener Victoria Grimsbø Zouhar.

Zouhar fortsetter med å si at et inkluderende og likestilt samfunn hvor alle har mulighet til å lykkes er gode verdier, og igjen kunne jeg ikke vært mer enig! Men etter min mening er det ikke studenter som faller utenfor som er den tyngste saken i verdivalget om likestilling og inkludering. Det er hvordan vi skal løse en av vår tids største og mest krevende utfordringer: Hvordan skal vi hjelpe mennesker på flukt? For uansett om du er for eller imot å ta inn flere, og det er lov å være negativ, så er den store mengden med mennesker på flukt i verden i dag et stort problem. Klimaendringene og en rekke konflikter fører også til at dette er et problem som ikke kommer til å gå over med det første, eller av seg selv. Norge trenger en langsiktig plan, og norske politikere må fortelle hvor de står på saken.

Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg har muligheter til å få statsministeransvaret den 11. september, så politikken de neste fire årene kommer i stor grad til å bli styrt av enten Arbeiderpartiet eller Høyre. Jeg synes derfor at det er synd at våre to største partier, og de andre norske politiske partiene med unntak av FrP, styrer unna denne debatten. For om ikke Arbeiderpartiet eller Høyre tar debatten opp, hvem skal gjøre det da?

Flyktningpartiet, som er et initiativ fra Amnesty International, vil bringe fram i debatten det vi mener er viktige og grunnleggende norske verdier: Felleskap, solidaritet, raushet og ansvar. For det skal være mulig å skape velfungerende og trygge løsninger for alle, både for Norge og for menneskene som er på flukt. Norge har lenge hatt et rykte for å bidra internasjonalt med å beskytte og hjelpe mennesker som er i nød, og vi må fortsette å ta en del av ansvaret for flyktninger som er krigsskadde, syke og barn. Men også for mennesker som risikere forfølgelse i hjemlandet på grunn av tro eller ikke tro, om de er LHBT+-personer, eller av politisk ståsted. Og det er dette jeg mener bør prege valgkampen, ikke om det bygges 1000 eller 4000 studentboliger.

Jeg håper du støtter vår sak, og hjelper oss med å få flyktningsituasjonen til å bli et viktig tema i valgkampen. Godt valg!