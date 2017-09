Stortingskandidat med vagina i taket

Ragna Vorkinnslien mener at politikk og kultur fint kan forenes, i hennes tilfelle gjennom feministisk kunst.

Ragna Vorkinnslien Ditt råd til trondheimsstudenten? Ta det med ro. Det går helt bra om du ikke får A og B i alle fag. Du får nok jobb likevel. Kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg? John Coltrane-konsert i Vår Frues Kirke. Jeg likte at det var en moderne versjon av gammel og velkjent musikk. Frykter du døden? Ja, absolutt. Jeg tror ikke på noe liv etter døden, så jeg håper jeg får gjort mye av det jeg har lyst til å gjøre. Kjendis du kunne du tenke deg å bo i kollektiv med? Britney Spears.

– Politikk handler ikke bare om partier i debatt, men om alt som skjer i samfunnet. Derfor er det veldig vanskelig å lage kunst som ikke henger sammen med aktualitetene rundt oss.

For politiker og kunstner Ragna Vorkinnslien, går kultur og politikk hånd i hånd. Begge er arenaer for samfunnskritikk og kan tas i bruk for å uttrykke urettferdighet. Hennes politiske aktivitet mater hennes kunstprosjekter.

– Det er veldig mange kunstnere som gjør dette i større eller mindre grad. Kunst er overhodet ikke nødt til å være politisk, men jeg setter pris på politiske budskap i kunst.

Subtile uttrykk

For øyeblikket er hun student ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT) og Rødt Sør-Trøndelags førstekandidat til stortingsvalget. Før hun begynte på KiT gikk hun to år på Norges Fotofagskole. Hun forteller at hennes formidling av samfunnskritikk har endret seg med årene.

– I startfasen var jeg var mye hardere i uttrykket, og lagde kunst hvor budskapet og samfunns- kritikken var veldig tydelig. Nå har jeg blitt mer subtil i smaken.

Vorkinnslien forteller at man må tilpasse uttrykket i forhold til budskapet man vil få fram i kunsten. Teknisk har hun jobbet mest med fotografi og tekstil, men hun presiserer at teknikken man tar i bruk gjerne er underordnet prosjektet. Hvert arbeid begynner med en idé, men framgangsmåten derfra kan variere fra gang til gang.

Trygg på valget

Vorkinnslien vokste opp i en familie hvor håndverk hadde stor betydning, og fattet selv interesse for kunsten i tidlig alder. Fra hjemmet lærte hun en del teknikker som hun har tatt med videre til tekstil-kunsten.

– Jeg har lenge vært interessert i kunst, men det var først da jeg startet på Norges Fotofagskole jeg begynte å jobbe grundig med kunstneriske uttrykk. Det var rundt den tiden hun bestemte seg for å satse, og tørre å ta valget om å bli kunstner.

– Nå har jeg blitt trygg på valget mitt og det føles deilig, sier hun.

Humor i kunsten

– Kunsten min er i ferd med å spisse seg og finne et fast uttrykk, men jeg håper jo at den kommer til å fortsette å endre seg. Kunst er alltid under utvikling i takt med livssituasjonen man befinner seg i.

Gjennom nye erfaringer og impulser vil man kunne bringe noe nytt til kunsten. Selv ønsker Vorkinnslien å ta i bruk mange av sine personlige erfaringer, og hun mener at individuelle opplevelser fint kan settes i sammenheng med kritikk av samfunnsstrukturer. Ellers ønsker hun å fortsette med å flette inn humor i kunsten sin.

– Selv om det er et alvorlig tema kan man eksperimentere med virkemidler. Det trenger ikke være bilder av døde barn i Syria for at det skal kommentere urettferdigheter i samfunnet.

Selfies i tekstilvagina

Hun hadde nettopp en avgangsutstilling fra Fotofagskolen, hvor prosjektet hennes gikk ut på å henge en to meter lang vagina i tekstil fra taket. Den var konstruert slik at publikum kunne gå inn i den og ta selfies. Vorkinnslien forteller leende at det var en kø av selfietagende vaginaentusiaster inn til vulvaen.

– Jeg ble veldig fornøyd med utstillingen. Det kan ofte være litt utfordrende å få folk til å ta aktiv del i kunsten. Folk har ofte stor respekt for det som henger på veggen.

Videre planer inkluderer å strekke seg lenger både innenfor kunst og politikk. Hun forteller at framtidsplanene til partiet hennes er å komme inn på Stortinget til høsten.

– I så fall kommer jeg fortsatt til å jobbe med kunst, men studiene må nok utsettes et par år. Hvis jeg ikke kommer inn på Stortinget, er planen å ta en master på KiT.