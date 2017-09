Hvor fri skal ytringsfriheten være?

Det er vanskelig å vite hvor grensen på ytringsfrihet skal gå. Lørdag gjester leder av Islam Net Samfundsmøte.

Hvor skal grensen mellom ytringsfrihet og hatytringer gå? Til stadighet dukker det opp ting som utfordrer hvor fri vi mener ytrings- friheten skal være. Eksempler i nyere tid er demon- strasjonene i Charlottesville, Kristiansand og Hamburg, hvor radikale grupper demonstrerte i gatene. Er dette ytringsfrihet eller hat?

I Norge har vi en grunnlovsfestet ytringsfrihet. Dette er en menneskerettighet det er viktig at vi verner om. Og ja, dette innebærer blant annet at mennesker med meninger som kan skille seg fra det alle sier seg enig i, skal få lov til å ytre seg. Det er viktig å la dem gjøre det, for en fasit på hva som er en riktig holdning finnes ikke. For hvordan ville en hverdag i Norge sett ut om en kun ville slippe fram de med rette holdninger? Og hvem skal i så fall få definere hvilke holdninger som er de rette?

Fullstendig ytringsfrihet finnes ikke en gang i Norge, med en straffelov som sørger for en sunn regulering. Men det viktige er: alle har rett til å ytre seg. Noe av det fine med ytringsfriheten er, at den går begge veier. Har man først ytret seg i Norge, da åpner man også opp for motsvar og kritikk. Dette er også viktig.

I høst vil vi gi ulike personer anledning til å være innledere på Samfundsmøtene. Førstkommende Lørdag vil leder av Islam Net, Fahad Qureshi, være innleder for Samfundsmøtet Jihad. Her vil nok mange møte synspunkter som skiller seg fra hva man selv mener. Det kan være utfordrende å høre meninger en selv er uenig i, men ta utfordringen! Om alle som sitter i et rom er enige i alt som blir sagt, får vi ingen debatt. Vår oppfordring til dere er å komme på Samfundsmøtene, bruke deres ytringsfrihet, bidra til debatten, og utfordre innlederne i Storsalen. Grip sjansen til å stille spørsmål på talerstolen!.