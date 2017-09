fØlG oSs På SnApChAt

Når politikere invaderer i stedet for å inspirere, fremmedgjør valgkampen de yngre.

Ethvert menneske som har fullført videregående utdanning, kan huske følelsen av at det går kaldt nedover ryggen når en lærer står foran klassen og bruker et hipt ord som aldri burde bli uttalt av noen over 14 år. Det er nettopp fordi generasjonsriftet mellom de yngre og litt eldre aldri er så stort som i årene rundt 16 til 18 år. De yngre har en særskilt rett til sin kultur, som de voksne aldri vil kunne ta del i. Derfor fungerer det så ufattelig dårlig når politikere som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre tyr til Snapchat for å rekruttere velgere til sin sak.

Sophie Elise Isachsen har forstått det. Eller så vinner hun på walkover fordi hun selv er av den yngre garde. Sammen med Joakim Kleven, som definitivt prøver å ri som gratispassasjer på PR-bølgen til Isachsen, slår de til med en satirisk liten snutt som harselerer med FrPs politikk, med litt faktafeil. Det kjødelige, sammen med ungdomskulturen portrettert i form av hyperseksuell dansing og klining, er den perfekte sammensetningen som vil appellere i mye større grad til ungdom enn et kjipt snapchat-filter sammen med Erna i blått.

Til tross for at sosiale medier har åpnet opp for en helt ny dimensjon av politikk og gir en mulighet til å nå ut til velgere på en helt annen skala, har også fallhøyden økt med en god del meter. Internett tilgir aldri, ei glemmer aldri. Hvem kan noen gang glemme Hillary Clintons tweet om å beskrive studielånet med tre emojis. På den andre siden gir sider som Facebook og Twitter grasrotbevegelser en mye større rekkevidde enn hva de ville ha fått i mer tradisjonell media. Det er likevel viktig å merke seg at å få følgere ikke er enkelt heller. Det er en egen kunst å adressere milleniumsgenerasjonen, og meme-kulturen er et minefelt om du ikke har talentet for å navigere gjennom det.

Håpet er likevel ikke helt ute. De under 30 år er ikke en tapt sak. I stedet for å mate ungdommen med politiske slagord som «Alle skal med», er en oppfordring til å bruke stemmeretten mye viktigere for at vi skal kunne styrke demokratiet vårt. Å undervurdere mennesker og deres evne til individuelle valg er en glatt vei som leder til noe helt annet enn hva Støre og Solberg antagelig har i tankene.

Om politikerne fortsetter å presse valgkampen over på de mediene som er dominert av milleniums-generasjonen, vil nok konsekvensene bli mer uheldig enn ønsket. Å oppfordre og engasjere ungdommer og studenter til å stemme krever at man innser realitetene. Én realitet er at stortingspolitikere og studenter ikke er av den samme type folkegruppe. Om politikerne heller hadde omfavnet det faktumet i stedet for å invadere de unge, ville det heller vist en form for forståelse og respekt. Inspirer til debatt, ikke kleine snaps.