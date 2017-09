Alle skal ha frihet til å studere

Nå åpner universitetene dørene for nye studenter. Dessverre vil ikke alle komme ut med en fullført grad. De som kommer fra ressurssterke familier har mye større sannsynlighet for å fullføre et påbegynt studie, enn de fra mer utsatte kår. Ifølge SSB (2017) er det bare 46 prosent av norske studenter som med lavt utdannede foreldre som fullfører en påbegynt grad innen åtte år. For studenter med høyt utdannede foreldre er det 78 prosent som fullfører på samme tid. Med slike systematiske forskjeller, er det klart at friheten til høyere utdanning ikke er like reell for alle. Det krever nemlig flere studieplasser, bedre studiefinansiering, tilgjengelige og rimelige studentboliger og gode veiledere.

Det aller viktigste vi kan gjøre for å gi flere muligheten til å studere er å skape flere studieplasser. Vi vet at Norge har god allmenkompetanse, men at vi trenger flere med teknisk kompetanse. I tillegg vet vi at helsefag vil bli viktigere og viktigere, fordi vi lever lenger og det blir flere eldre. Derfor er det spesielt studieplasser innen IKT- og helsefag Venstre vil prioritere.

Deltidsstudenter som må jobbe ved siden av studiet for å finansiere hele løpet er dyre for samfunnet. Venstre og de andre borgerlige partiene har derfor utvidet studiestøtten til elleve måneder. Men dette er ennå ikke nok, og vi kommer derfor til å jobbe for at studiestøtten festes til folketrygden. På den måten vil beløpet automatisk øke i takt med behovet.

I denne Stortingsperioden har vi fått gjennomslag for å bygge 2500 nye studentboliger, men vi trenger mange flere. Vi vil derfor sette et gulv på minimum 3000 nye studentboliger hvert år.

Individuell oppfølging er også helt avgjørende for å sikre at så mange som mulig fullfører studiene. Derfor vil Venstre gi hver student rett på egen veileder. Studentene sier selv at de savner veiledning og faglige tilbakemeldinger underveis i studieløpet. En veileder eller mentor gir oppmuntring og faglige råd, og vil være en viktig los for studenter som sliter med å finne veien gjennom studiet. Spesielt kan dette hjelpe dem som ikke har et stort nettverk av voksne mennesker med høy utdanning. Derfor vil Venstre gi studentene rett på egen veileder som følger dem gjennom utdanningsløpet.

Denne uken går mange unge mennesker for første gang gjennom døren på en norsk høyskole eller et universitet. Jobben vår som politikere er å sikre at flere av dem forlater den utdanningsinstitusjonen med en grad de kan være stolte av. Alle skal ha friheten til å studere, for de som er studenter i dag, er de som skal utvikle løsningene vi trenger i framtida. Venstre er på lag med studentene, og på lag med framtida.