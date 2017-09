Skeive rappere

Hiphop blir sett på som minoritetenes talerør, men har fortsatt en vei å gå når det kommer til legning.

Karsten Marcussen, bedre kjent under artistnavnet Big Daddy Karsten, er den første profilerte mannlige rapperen som åpent har stått fram som homofil. Låta han slapp 30. juni i år, «Hold Kjeft», tar opp problematikken direkte.

Karsten forteller at det var lange perioder i livet at han ikke trodde han kom til å komme ut i det hele tatt.

– Det var ikke ene og alene på grunn av musikken, men det var en faktor, ja. Man kommer til et punkt hvor man finner ut at man liksom ikke kan slutte å leve livet sitt basert på hva man tror at andre kommer til å tenke.

Silvana Imam, Frank Ocean, Young M.A og Syd the Kyd fra The Internet har alle til felles, i tillegg til å være anerkjente hiphop-artister, at de er homofile. Hiphop-en har i en årrekke vært en sjanger hvor det lyriske til stadighet både har vært eksplisitt, frittalende, og kontroversiell. Dette har av og til gått på bekostning av legninger. Eminem har i sin tid blitt kalt homofob basert på måten han synger om homofile på i flere av tekstene sine, selv om han ved flere anledninger har benektet det, og sier at han støtter alle legninger.

Odd Future-general Tyler the Creator har også fått passet sitt påskrevet, og kanskje særlig etter låta «Goblin» fra 2011 med linja «I’m not homophobic … Faggot.» For sistnevnte har likevel debatten snudd seg helt, og den store diskusjonen i sommer, etter Tylers siste album, Flower Boy, har vært om hvorvidt han selv faktisk er homofil. Eksemplene på hiphop-artister som har ytret seg negativt om homofile, enten de mener det eller ikke, er uansett mange.

Hiphop-ens kleine holdninger

Tradisjonelt i hiphop-en har det tidvis hersket ganske gammeldagse holdninger.

– Altså det er jo ikke til å stikke under en stol at hiphop-en har vist ganske kleine holdninger med tanke på homofili. Det jeg var redd for var kanskje at samarbeid kom til å gå i vasken, og at jeg kom til å miste lyttere og den type ting, forteller han.

Don Martin, en av norsk hiphops stamfedre, fortalte til NRK i et intervju i november 2016 like etter at Marcussen kom ut av skapet, at det var noe han hadde ventet lenge på. Han fortalte at selv om folks holdninger til andre legninger generelt har endret seg til det positive, er det fortsatt en lang vei å gå for den samme aksepten innenfor hiphop- sjangeren.

Selv om noen slengte dritt og gikk bak ryggen på Karsten forteller han at erfaringene med å dele sin legning stort sett har vært gode.

– Det jeg kanskje syns var kleinest var at mange av dem som skulle gi meg highfives og en klapp på skuldra har sagt andre ting til andre i ettertid. Ikke direkte til meg, men som jeg får høre om. Men til syvende og sist så er ikke dette noe man kan henge seg opp i.

– Minoriteter må stå sammen

Hiphop-en har tradisjonelt vært minoritetens sjanger. Fra dens spede start på 1970-tallet i New York har den på mange måter vært flere minoritetskulturers talerør. Big Daddy Karsten finner det rart at enkelte derfor tidligere har stått utenfor.

– Hiphop skal jo være superinkluderende og en «stå sammen med minoritetene»-greie. Jeg bruker å si at det kleineste jeg vet er innvandrere som er homofober og homofile rasister. Det er det teiteste jeg vet. Minoriteter trenger å stå sammen, ikke sant.

Karsten mener også at det har blitt malt enkelte bilder som ikke har styrket de homofiles posisjon i hiphop-miljøet.

– Jeg tror det er blitt trukket noen paralleller mellom det å være svak eller feminin og det å være homo. Det handler mye om å være sterk og slagkraftig innen hiphop. Jeg har ikke blitt noe løsere i håndledda etter jeg kom ut, for å si det sånn.

Marcussen mener det sikkert er mye på grunn av den parallellen som er dratt mellom det feminine og det svake til homofili som har gjort at homofili har blitt et «issue» i bransjen.

– Men igjen kan man spørre da: Finnes det noe mer maskulint enn menn som har sex med menn?

En sjanger i endring

Tradisjonelt har det vært svært få rappere som har kommet ut av skapet. Dette er nå i endring. I tillegg til artistene nevnt i innledningen skal Cakes Da Killa, en toneangivende artist på den voksende gay hiphop-scenen i USA, gjeste Blå i september. 25-åringen har gjestet Oslo flere ganger de siste årene.

– Jeg er så heldig at jeg får varme opp for ham igjen, forteller Karsten.

Holdningene i hiphop-miljøet er, ifølge Big Daddy Karsten, inkorporert i sjangerens ryggmarg.

– Hiphop er på mange måter en livsstil, sant? Man får det inn med morsmelka at ting skal være som de er da. Da blir det til at du legger inn visse holdninger selv, og at de blir en naturlig del av deg selv.

De gamle gutta i miljøet skal ha sin del av skryten, mener Karsten.

– Folk er mye mer aksepterende nå, det er ikke et «issue» lenger på samme måte. Hos de som er veteraner nå og har vært i gamet lenge, ser man en klar holdningsendring. Man ser liksom at de blir voksne.

Som Don Martin forteller til NRK handler hiphop om å stå opp for sin virkelighet, og om å slåss mot undertrykking. Selv om det har vært stillstand i miljøet hva gjelder å akseptere andre legninger, ser ting ut til å være på rett spor nå.

– Ja, er du gæren? Det går riktig vei nå. Man må jo bare vokse sammen med samfunnet, forteller Big Daddy Karsten.