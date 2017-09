Snål pop bak kassa på Meny

Gutta boys i Toy Savoy innså at de ikke var så flinke som de trodde.

Å sette ord på musikken til Toy Savoy er ingen enkel oppgave. Vokalist Eirik «the golden boy» Wicklund og gitarist Bendik Romundstad brainstormer kjapt, og beskriver musikken sin som en hjertevarm variant av indiepop, hvor det snåle får innpass. Av inspirasjonskilder trekker de spesielt fram støypopbølgen som svøpte over Trondheim for noen år siden, med band som Dråpe, Gold Celeste og Snøskred.

– Da var det kult å være fra Trondheim. Under oppstartsfasen vår var det denne støygreia vi tok utgangspunkt i, og etterhvert ble det mer av oss selv. Vi begynte å legge mer vekt på de gode melodiene, og satte ting i et popformat.

De forteller om utviklingen i bandet, og om at de etter sin opptreden på Trondheim Calling i vinter innså at de ikke var så gode som de trodde. Siden har de jobbet hardt for å forbedre seg.

– Det var ikke noe bra før, innrømmer Eirik. Vi hadde noen kule ideer, men vi klarte ikke å sy det sammen til noe helhetlig. Nå har det derimot blitt mye bedre. Det du hører nå er et resultat av mye hardt arbeid, blod og svette.

Trondheims svar på Skam

Bendik humrer litt og sier seg enig. De har fokusert mer på de gode melodiene og har satt selve låtskrivingen i sentrum. Dette mener de har gjort musikken deres mer tilgjengelig. De merker overraskende god respons fra foreldregenerasjonen, selv om målgruppen deres kanskje er den litt utenforstående tenåringen.

– Vi er liksom Trondheims svar på Skam, i det at vi appellerer både til ungdom og foreldrene deres. Og så kan vi skilte med et stort mangfold i besetningen vår på fem hvite gutter i tyveårene.

Med en slik evne til å appellere, tror dere Toy Savoy er i stand til å slå igjennom?

– Ja og nei. Om vi skal slå igjennom må vi ha en manager, for akkurat nå gjør vi alt selv. Det er artig å drive et band, og å måtte forholde seg til dead­lines, presseskriv og søknader, men det er spillegleden som er den primære drivkraften vår. Så om vi skal slå igjennom må vi bli litt mer voksne som band.

Eirik synger en strofe fra «Tenke Sjæl» til latter fra oss andre, og vi diskuterer når man egentlig har slått igjennom. De kommer fram til at det må være når kassajobben på Meny ikke lenger er nødvendig. Men de presiserer at de ikke forventer å bli rike som musikere. Bendik er tydelig på at spillegleden er viktigere.

– Om du vil tjene penger er det å starte et band det dummeste du kan gjøre. Møter du musikken med et ønske om å tjene på det, kommer du til å drepe all glede fra første spilte tone. Vi vil lage dritbra musikk som folk digger. Musikk som vi vil høre på selv. Mye har kommet av seg selv med den holdningen, men vi er ikke i mål enda.

Lite hipt å jobbe på Meny

Spillegleden og vennskapet medlemmene imellom viser seg å være fundamental for Toy Savoy.

– Bandet er en bra klikk, og vi har det artig sammen. Utenom trommisen vår som er relativt ny, har vi alle kjent hverandre ganske lenge. Noen siden videregående, noen siden barneskolen. Andre band på vår alder møtes kanskje på studiet, og har en spesifikk idé de vil gi liv til, men vi er mer et «gutta boys-band». Det er jo kjempekjekt, men det betyr at ting fort kan spore av, og at vi kanskje ikke utnytter tiden så effektivt.

– Om du vil tjene penger er det å starte et band det dummeste du kan gjøre. Eirik «The Golden Boy» Wicklun, Vokalist

Det kommer også fram at flere i bandet jobber sammen på Meny.

– Tre av fem i bandet jobber på Meny Solsiden. Da det kun var to av oss der var det bare litt morsomt, men nå blir det nesten litt parodisk. Det er heller ikke den hippeste deltidsjobben vi kunne hatt. Antikvariatet hadde vært mye kulere, men en kassajobb gjør oss kanskje mer relaterbare, forklarer Eirik og ler.

Han spøker og briefer litt om kunnskapene sine fra Musikkvitenskap.

–Jeg har jo mye kulturell kapital etter en bachelor på Musvit, så jobben på Meny er en fin måte å spe på litt med lekmannsverdier. Leve litt fra hånd til munn.

Ny musikk på vei

Dere er jo også i studio for tiden. Hva jobber dere med og når kommer det ut?

– Vi jobber med en EP, fire låter som vi har jobbet med siden Trondheim Calling. På den tiden har vi blitt noe snålere og mer poppete. Det virker kanskje som to uforenelige idealer, men jeg synes vi har fått det til ganske bra.

De forteller at de prøver å slippe en singel før jul og at EP-en kommer etter nyttår. Knauskonserten blir deres eneste i Trondheim i høst, og de gleder seg veldig.

– Jeg tror oppriktig at det blir en dritbra konsert, og Knaus blir jo alltid stappfullt. Vi kan også skryte av at vi får med oss Vegard Sandø fra Haunted Mansions på perkusjon og koring.

Erfaringer fra studio

Toy Savoy og Haunted Mansions har hatt mye med hverandre å gjøre. Eirik er medlem av Haunted Mansions, og begge bandene spiller inn på Støy Studio. Der har tekniker Thomas Gregussen hatt mye å si for lyden av Toy Savoys kommende EP.

– Thomas har vært veldig viktig for soundet på den nye EP-en. Han er helt klart den rette for oss, og er rett og slett en flott fyr. Han er flink til å si ifra når ting ikke låter bra, og det har han gjort litt oftere de siste to dagene.

De forteller at han er sliten, forståelig nok, etter lange dager i studio og mange forsøk på samme låt. Da blir nok terskelen for å gi kritikk litt lavere.

– Trommisen vår brukte nærmere 30 takes på ei låt her om dagen. Han er en skikkelig perfeksjonist. Om han merker at ting er litt ute, stopper han tvert og begynner på et nytt take. Det kan være litt slitsomt i øyeblikket, men vi får veldig mye tilbake for det, forklarer Bendik.

Dere nevnte at dere vil lage musikk dere selv vil høre på. For enkelte kan det å høre på egen musikk være litt kleint. Er dere komfortable med å sette dere ned og høre på egen musikk utenom tiden i studio?

– Ja, men det blir noe helt annet enn å høre på andres musikk. Du hører alt arbeidet som ligger bak. Det er litt som et bord du har bygd selv. Andre ser bare et bord, men når du selv beskuer det, ser du også prosessen bak, turen fra skogen til stua di og alt som måtte til for å sette det sammen. Lenge etterpå, når du har litt avstand fra arbeidet, kan du også se om det faktisk er bra eller ikke.

Du kan høre resultatet av bandets arbeid på Knaus lørdag 2. september.