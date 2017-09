Dobbelfeiring på ​Trønderfest​ ​ i​ Dødens ​dal

UKA 100 år og DDE 25 år – selvfølgelig skal de feire sammen under festivalens faste Trønderfest.

Om UKA: UKA er Norges største kulturfestival i bredde, besøkende, variasjon og begeistring, og vil i 2017 feire 100 år. Festivalen settes opp annethvert år og arrangeres av 1700 frivillige. Med et kulturprogram som strekker seg over tre uker, med over 200 arrangementer og 90 000 solgte billetter, står UKEfølelsen sentralt i Trondheim i oktober. For mer informasjon om festivalen og arrangementene, besøk www.uka.no.

Under UKAs 100-årsjubileum har de funnet flere å feire med – det sagnomsuste trønderbandet DDE fyller nemlig 25 år i år, og sammen med Anders Jektvik og Dag Ingebrigtsen inviterer de til Trønderfest i Dødens dal.

Trønderfesten er en viktig institusjon, men var forsvunnet fra programslippet til UKA-13 fordi det opp til kort tid før festivalen ble vurdert å droppe hele festen til fordel for et nytt arrangement. Trønderfesten var imidlertid såpass etterspurt at den ble bragt på bane igjen, noe senere enn resten av programmet. Til UKA-15 opptrådte DDE, Åge Aleksandersen og Dag Ingebrigtsen.

I pressemeldingen fra UKA inviteres folk til å møte opp med trønderbart, skinnvest, RBK-skjorte eller felleskjøpet-dress samt en jovialitet kun trøndere kan matche. De skriver at dette bør være gode ingredienser for en fest det vil ta lang tid å glemme.

Ingen Too Far Gone

Foto: Thomas Solberg Stemning fra Trønderfesten i 2009

Som i fjor opptrer the Kids-vokalisten Dag Ingebrigtsen med slagere som «Vil du værra med mæ hjem» og «Forelska i lærer’n». Nytt av året er at Too Far Gone erstattes med Anders Jektvik, artisten fra Hitra som sikret seg en andreplass i finalen i Norske Talenter desember 2012.

Billettene slippes allerede 31. august, og man bør være kjapt ute om man skal sikre seg billetter til det populære arrangementet.

Om artistene:

DDE rundet 25 år den 18. januar. Det er ingen selvfølge å holde på samme mannskap i en mannsalder, men DDE-skuta fosser videre med de samme karene som startet eventyret i 1992. Over 3000 konserter senere, for bortimot halve landets befolkning og halvannen million solgte CD-plater, er jubilantene klare for nok en Trønderfest med byens studenter.

Anders Jektviks tekster og melodier, kombinert med en stemme og fjetrende gitarspill, har berørt norske TV-seere, radiolyttere og konsertgjengere siden han dukket opp på den nasjonale arena i 2012. Han har de siste tre årene gjort noe svært få norske artister har gjort, nemlig å ha utsolgte konserter i Olavshallen, Midt-Norges storstue blant konsertsaler, hver høst.

Dag Ingebrigtsen er mannen bak låter som bl. a «(Hun er) Forelska i lærer’n», «Rosenborg-sangen», «Harley Davidson», «Drums of war», «Seven Seas» og «Vil du værra med mæ’ hjem i natt». Har startet band som The Kids, TNT, Tindrum, The Grønne Glitrende 3, DAG etc. Og med sitt eget band Dag Ingebrigtsen & The Dynamite Kids kommer alle de største hitlåtene som perler på en snor.