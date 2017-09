Foreløpig rapport: Ingen sikker dødsårsak

Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter at BI-studenten Rakavan Jeevaharan (21) ble funnet død i Nidelva mandag.

Politiet bekreftet tirsdag morgen at det var den savnede BI-studenten Rakavan Jeevaharan som ble funnet død i Nidelva ved Gamle bybro mandag kveld. Da hadde to uker gått etter at han ble meldt savnet av familien sin.

Obdusert tirsdag

Den omkomne 21-åringen ble tirsdag obdusert ved St. Olavs hospital med krimteknikere fra Trøndelag politidistrikt til stede. I etterkant opplyste Arve Vagnild, etterforskningsleder for forsvinningssaken, at det ikke var noen tegn på at 21-åringen ble utsatt for noe kriminelt før han døde.

Politiet har nå også fått den foreløpige obduksjonsrapporten fra St. Olavs Hospital, opplyser politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt.

– Taler for drukningsdødsfall

– Rapporten påviser ingen sikker dødsårsak, men det går frem at fravær av skader eller sykdom kan tale for at dette var et drukningsdødsfall, sier Vang til Adresseavisen.

Hvor lenge den døde studenten lå i elva før han ble funnet mandag, gir ikke den foreløpige rapporten noe eksakt svar på, ifølge politiadvokaten. Vang sier videre at om det ikke har kommet noen nye opplysninger i saken, skjer det trolig ikke mer etterforskning i saken før den endelige obduksjonsrapporten er klar om to måneder.

Minnestund ved Handelshøyskolen BI

I morgen, torsdag 31. august arrangeres det minnestund ved Handelshøyskolen BIs campus i Trondheim. Minnestunden arrangeres for studenter, ansatte og andre som ønsker å ta avskjed med Rakavan Jeevaharan, som studerte der.

– Dette har vært, og er, en krevende situasjon først og fremst for familien, men både ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI er naturligvis også preget av bortgangen til en av våre studenter, sier rektor Inge Jan Henjesand til VG.

Minnestunden starter i auditorium 4 på Pirsenteret klokken 13:00. De som ikke er kjent med bygget anbefales å kontakte administrasjonen ved ankomst for å få veibeskrivelse.