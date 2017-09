Miljøvennlig fest

Hva har filmvisning, humlevandring og vegansk ost og vin til felles? De er alle en del av den pågående Klimafestivalen.

Festivalen arrangeres for tredje gang i Trondheim, i år med temaet OSS. OSS tar sikte på forbrukere, og de bevisste og ubevisste valgene vi tar hver dag som påvirker klimaet. Festivalen begynte sist lørdag og varer til førstkommende søndag.

Hva skjer?

I år er festivalen større enn tidligere, og arrangementene er utvidet fra tidligere år for å være av interresse for alle og enhver. Festivalen selv anslår at mellom 10 000 og 15 000 mennesker var innom på åpningsdagen, men at det er vanskelig å si da arrangementene er gratis.

– Reduser forbruket, gjenbruk det du har, reparer det du har, og resirkuler, råder Ingrid Engan. Hun er en av festivalsjefene, og vil veldig gjerne at alle skal bli mer miljøvennlige i hverdagen.

Med tanke på stortingsvalget som skjer om knappe to uker, er nødvendigheten for å sette fokus på hva som skjer med kloden viktigere enn noen gang.

– Festivalen har som mål å øke kunnskapen og skape bevissthet rundt klima og de daglige valgene man tar, sier Nøren.

Fredag kveld er det filmvisning av 2009 dokumentaren No impact man på Trondheim kino Nova. Ellers kan en smake vegansk ost og vin, et arrangement i samarbeid med Trondheim Vegan Fair og Stammen Café & Bar. Lørdag er det blant annet «Grønn fest» med Trondheim meditasjon.

Urban dyrking

Siste innslag av urban dyrking i Trondheim, den nye parsellhagen i industriområdet Nyhavna, åpnet på søndag. Urban dyrking og forgrønning av bydeler har blitt en trend i de fleste store byer, som for eksempel the High Line i New York.

– I Europa er dette en ny trend, som har blitt populær. Blant annet på grunn av en økende bevisstgjøring rundt hvor maten kommer fra, forteller arkitekt og stipendiat, Bjørn Inge Melås ved fakultetet for arkitektur og design.

På noen steder, for eksempel Detroit, hvor man opplevde at industrien dro og etterlot seg fattigdom og mye ledig plass, er urban dyrking også en måte for lokalbefolkningen å brødfø seg.

– Urban dyrking har noen opplagte fordeler som å produsere ren og miljøvennlig mat, men det er også en aktivitet hvor mennesker kan møtes på tvers av skillelinjer, sier Melås.

Selv forsker han nå på hvilke effekter, blant dem både sosiale og mentale, urban dyrking kan ha.