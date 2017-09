Alpakka på Gløshaugen

Ingen vill flukt fra dyrehagen, men heller et stunt fra Start NTNU.

Alpakka Alpakkaen tilhøyrer den Sør-Amerikanske kamelfamilien saman med lama, guanacos og vicunas. Berre Alpakka og lama er rekna som husdyr.

Alpakkaen har ein levealder på 20 - 25 år.

Alpakkaen er oppdretta for ulla (fiber). Årleg mengde er ca. 3 -5 kilo og kvaliteten er målt i micron som er diameteren på eit fiber.

Alpakkaen kan gå ute heile året, men må ha mulegheit å søkje ly for veret samt ha ein tørr og god plass ved fødselen.

Alpakkaen spyttar, men sjeldan på menneske. Kilde: alpakkanorge.no

I år var det altså alpakkaens tur å promotere Start NTNU. Som lamaen året før hang de to dyrene på frimerket ved Stripa. Til tross for all oppmerksomheten tror eier Atle Nordhal at Abel og Alfred klarer seg fint.

– Det er mange folk og høy musikk, da blir de litt stressa. De blir oppvakt og spisser ørene. Likevel takler de det veldig fint. Alpakker er rolige dyr og det skal litt til for å vippe dem av pinnen, sier han.

Foto: Benedikt Erikstad Javorovic Atle Nordhal driver Haugan Alpakka på Levanger

Det er første gang alpakkene fra Haugan Alpakka har blitt invitert på et sånt arrangement. Vanligvis er Abel og Alfred i garnindustrien og Nordhal sier det er noe av den varmeste ulla du kan få.

– Alpakker er veldig lette å stelle. Så er fødslene ganske enkle.

Alpakkane var til stede på torsdag under Startdagen arrangert av Start NTNU.