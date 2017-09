Middag på slantevin og brødsmuler

Med noen primitive grep spiser en ressurssterk student godt, selv når storstipendet er borte.

Som nye håpefulle studenter er de første ukene i Trondheim, med lommene fulle av storstipend, en magisk opplevelse. Etter noen uforglemmelige sommerkvelder på byen og nattmat i flere uker på rad er det lett å glemme at høsten er her og at pengene også skal rekke til andre ting, som for eksempel husleie. Vinteren kommer fort nå som fadderuka er over – også for bankkontoen.

Foto: Carl Fredrik Vemmestad

Tilslørede bondepiker

Joda, det er det offisielle navnet. Fikk aldri med meg hva det kommer av, men retten er både søt, myk, og knasende sprø. Sannsynligvis er det den enkleste og billigste desserten man kan skaffe seg, utenom å stjele sukkertøy fra småbarn.

Ingredienser:

1 dl brødsmuler

2-3 epler eller eplesyltetøy

1 dl fløte

Sukker

Slik gjør du:

Samle inn brødsmulene i kollektivet i noen dager før du begynner på retten. Når du har nok smuler, skru på stekepannen til høy varme, og rist smuler sammen med to-tre ss sukker (etter smak) til blandingen er gyllenbrun.

Om du vil bruke litt mer tid på hele epler eller om du går for syltetøy kan man ta litt sånn det faller

seg, men hele epler gir best smak; Del eplene i terninger, og kok de møre med litt vann og sukker (evt. kanel ) til de blir til en grøt/ syltetøy.

Stivpisk fløten til den blir til krem. Legg ingrediensene lagvis i et fint glass, og nyt mens du planlegger budsjettet for neste stipend.

Sopprisotto med ristede hasselnøtter

Det gode med risotto er at det er fleksibelt, men man må ha fire basisingredienser: Løk, vin, ost, og Arborio-ris. Det går til nød an å lage risotto med grøtris, selv om det naturligvis blir litt grøtete. Det er derimot helt umulig med typer som basmati- eller jasminris, fordi de tar opp fuktighet på en annen måte.

Ingredienser:

5-10 dl skogssopp/champignon (kan sløyfes)

1 dl hasselnøtter (kan sløyfes)

1 gul løk, finhakket

En slant hvitvin (ca. 1 dl.)

8 dl grønnsakbuljong

2,5 dl Arborio-ris

Litt parmesan (eller en annen ost)

En kvast persille (kan sløyfes)

Slik gjør du:

Rist hasselnøttene i en stekepanne eller i ovn til de blir gyllenbrune og skallet løsner. Normalt tar det ti min på 170 grader i ovnen eller litt raskere i stekepannen på høy varme, men da må man passe godt på og røre rundt. Kok opp en buljongterning i åtte dl vann og sett det til side. Rens soppen godt, fjern det meste av rusk og mose, og skjær vekk deler som er markspiste eller dårlige. Husk at sopp ikke skal skylles, men må holdes tørt. Del soppen i mindre deler, og stek over middels varme til de er møre og har mistet mesteparten av vanninnholdet.

Finhakk løken og stek i olje til den blir blank. Tilsett risen og rør godt. Når risen også er blank kan du dra fram en slant billig hvitvin fra forrige vors/fest og helle den over blandingen. Så fort vinen har kokt inn i risen kan du begynne med å tilsette buljongen litt etter litt, med omtrent 3 dl om gangen.

Til slutt, når all væsken er kokt inn i risen, blandes sopp, ris og ost sammen og danderes med hasselnøtter og persille.