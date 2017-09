– Hvorfor i helvete skal han stå opp ned og gjøre skulderpress?

Hva skal vi leve av etter crossfit? For alle som er lei av den vanlige styrketreninga: Calisthenics.

NTNUI Calisthenics NTNUI Calisthenics trener onsdager og fredager.

Gruppen trener variert, men med fokus på håndstående øvelser på onsdagstrening da det er populært blant deltakerne.

Arrangerer buldretrening hos Trondheim Buldresenter.

Calisthenics. For den uinnvidde kan det gi assosiasjoner til mer spektakulær form for styrketrening, som å løfte egen kroppsvekt med én finger. Men i realiteten inneholder det langt mer.

– «Calisthenics» er et gammelt begrep som blir assosiert med å gjøre vanskelige styrkeøvelser. Opprinnelig vil det si å bruke enkle kroppsvektøvelser som pushups, pullups, squats, og hopp for å komme seg i form, sier leder Sondre Berg for NTNUI Calisthenics.

Nevnte øvelser brukes ofte av militæret og i ulike idretter. De er også grunnleggende styrkeøvelser i skolen. – Det er mange som bruker det i tillegg til sin egen idrettsgren, forklarer Berg. Han nevner pole dance, buldring, og The Office-favoritten parkour som komplimenterende idretter.

«Street workout» er konkurranseformen som har fått sin egen kultur, ifølge Calisthenics-lederen. I konkurranse har man en park, med stenger satt opp i forskjellige kombinasjoner. Man har vanligvis tre minutter på seg og blir bedømt etter statisk- og dynamisk styrke, i tillegg til kombinasjoner av triks. Hvordan en legger opp programmet er opp til utøveren.

Youtube og «ensom tulling»

NTNUI Calisthenics så sin spede begynnelse i 2015. Tre år før hadde Berg kommet i kontakt med en gruppe gutter som hadde startet opp Trondheim Street Workout. Han hadde selv startet på NTNUI og trente på treningssenter slik de fleste gjør, men han innså etterhvert hvor lei han var av denne typen trening.

– Jeg hadde sett noen på Youtube som sto på hendene og gjorde «human flag». Da tenkte jeg at dette har jeg lyst til å lære meg, forteller han ivrig.

Foto: Jonas Halse Rygh HUMAN FLAG: Lederen for NTNUI Calisthenics, Sondre Berg, har trent nesten hver dag i fem år.

– Vi følte at vi kunne bidra til å lage en kultur der folk kunne hjelpe hverandre med å utvikle seg. Byen har aldri hatt noe særlig miljø for den typen idrett tidligere, forteller Berg.

I dag beskriver han gruppa som en gjeng som vil trene styrke, men som synes den tradisjonelle pumpinga av jern er litt kjedelig. Noen er der for å komme i form, og vil gjerne gjøre det litt mer lekent enn å dra på «gymmen». Andre, inkludert ham selv, driver med konkurranseformen «street workout».

Personlig finansiert tur til VM

Så langt har ikke NTNUI Calisthenics vært representert i konkurranser. Etter hvert håper de å sende flere deltakere til NM. Selv har Berg deltatt tre ganger. Før sommeren vant han NM, dermed gikk turen videre til Kina, hvor han fikk et internship. Dette gikk ikke utover treninga, skal vi tro Berg, som forberedte seg til å forsvare Norges ære i Street Workout-VM i Russland samtidig.

– Jeg trente jævlig hardt ved siden av jobben, men ofte er det sånn at man drar den litt for langt, erkjenner Berg.

To dager før konkurransen ble han skadet og begynte å tvile på mulighetene for å delta. Smertene var store, og han levnet ikke framføringa særlig store sjanser. Men han kunne ikke dra til Russland bare for å se på.

– Selv om jeg visste at framføringa kom til å bli dårlig, skulle jeg i hvert fall delta. Det gikk sånn passe, forteller Berg og ler. Han passer på å legge til at han presterte en 14. plass i Beijing World Cup.

Calisthenics er ikke underlagt Norges Idrettsforbund og sporten er fortsatt i startfasen. Derfor er det ikke gitt at man klarer å finansiere turer så langt som til Asia for å delta i konkurranser. Sponsorene uteblir, men Berg jobber deltid og finansierer turene selv. I tillegg til å delta i turneringer ser han på turene som en opplevelse.

– Jeg er veldig glad i å reise, så for min del blir det også en unnskyldning for å komme seg litt vekk. Som regel tar jeg hele turistpakka samtidig, og møter også mange kule mennesker dit jeg drar. Jeg ville ikke vært foruten turene, sier han.

Foto: Jonas Halse Rygh

Crossfit og individuell tilpasning

Trenden er mer personlig tilpasset trening. Stadig flere bytter ut eller supplerer organisert lagidrett med aktivitet i marka eller PT-timer på gymmen. Crossfit har økt veldig de siste fem-ti årene og calisthenics virker også å være litt på vei opp

– Man har en større andel av befolkningen som er opptatt av å være aktiv. Flere lurer kanskje på hvor de hører til, og synes kanskje det er kjedelig å løfte vekter. Flere søker en litt annen type trening som gir samme effekt.

Berg forteller at sosiale medier også spiller en rolle. Når videoer blir lagt ut av personer som gjør spektakulære ting kan flere tenke «det vil jeg også gjøre». Calisthenics er en mindre monoton form for styrketrening, med en blanding av styrke, teknikk og balanse.

– Man har alltid forbedringer på et plan. Ofte stagnerer man i styrkedelen, men da kan man konsentrere seg om å forbedre balanseøvelser eller teknikk i samme øvelse. For mange appellerer det mer å trene mot et veldig spesifikt mål som «human flag», enn å trene for å legge på fem kilo i benken, utdyper Berg.

Ligger det et prinsipp i calisthenics om at vekter er dårlig for kroppen?

– Du har de folka, men de har du i alle type sporter. De som driver med styrke synes sikkert vi er teite. «Hvorfor i helvete skal han stå opp ned og gjøre skulderpress?». Mange som er veldig dedikert til «street workout» sverger til det, og mener alt annet er dumt. Personlig er jeg ikke der, poengterer Berg. UD