Finn din lykkepromille

Med kun noen få tastetrykk kan du holde deg oppdatert på din promille.

Prosjekt Lykkepromille har nå lansert sin egen app som skal hjelpe folk med å holde lykkepromillen.

Appen holder deg oppdatert på din promille og når du oppnår den såkalte «lykkepromillen». Lykkepromillen ligger mellom 0,5 og 1,0, og er i korte trekk sonen der stimulering av lystsentrene overskygger den sløvende effekten. Ved å holde seg innenfor sonen skal man kunne ha det gøy, uten at man blir sløv og får bakrus.

Alkoholforebyggende prosjekt

Prosjekt Lykkepromille er et alkoholforebyggende prosjekt med studenter som målgruppe. De ønsker i samarbeid med studentorganisasjoner og læresteder å finne frem til balansen mellom de positive og negative effektene av alkohol.

Prosjektleder Christine Holm Berntzen i Prosjekt Lykkepromille mener at appen er til for å hjelpe folk som allerede drikker til å holde promillen på et gunstig nivå.

– Formålet med appen er å gjøre kvelden bra både for deg og de rundt deg, sier Berntzen.

Skiller seg ut fra lignende apper

– Appen går ikke over èn i promille, da formålet er å holde folk innenfor lykkepromillen. Dopaminnivået i hjernen er på topp på en promille på 0,6, og når den blir høyere enn dette, er det de sløvende effektene som tar over.

Ved å snu mobilen horisontalt får man opp en graf der man ser hvor høy promille man vil få, når man vil få den og når den vil gå nedover igjen.

– Den fokuserer på å gi en realistisk måling av promillen din, og gjøre folk oppmerksomme på at det tar tid fra du drikker, til du merker effekten av alkoholen, forklarer Berntzen.

Appen «Lykkepromille» er nå tilgjengelig gratis på Android og iPhone. Den har hittil blitt lastet ned av rundt 2000 til iPhone og mellom 500 og 1000 på Android.