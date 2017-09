Når Samfundet blir badet i hiphop

Til tider kaotisk, men likevel var Hiphopsamfundet utvilsomt en suksess.

Det føles som om norsk hiphop eksploderer i alle retninger om dagen. Bølgen av unge norske rappere som for alvor begynte i Bergen og Oslos undergrunn for noen år siden, har endelig nådd Studentersamfundet og Trondheim. Ideen om å arrangere en fest på Samfundet med utelukkende norsk hiphop på programmet hadde vært en utopi for bare noen år siden. At det i 2017 likevel lar seg gjennomføre, og med såpass mye folk til stede, sier noe om hvor langt sjangeren faktisk har kommet.

Bare norsk rap

Hiphopsamfundet er av samme type konsept som Elektrosamfundet, som avholdes hvert vårsemester. Det var fem norske artister på programmet denne kvelden: Debutanten Philip Emilio, bergensgruppa Hester V75, Pasha, DJ og produsent Tommy Tee, rapperen Oscar Blesson, samt rap-douen Tøyen Holding. I tillegg til dette var det også andre godbiter som SkeezTV Rap Battle og flere DJ-sett spredt utover lokalene på Samfundet. I det hele tatt virket det som om grensen mellom minifestival og temafest på Samfundet var visket ut. Her trengte man verken inngående kjennskap til hiphop eller masse alkohol for å kose seg – musikken, og ikke minst stemningen på huset, var mer enn nok. Samtidig skulle det vise seg at programmet var litt for fullt for oss som ønsket å være med på alt. Kaotisk til tider, men likevel en god og minneverdig kveld. Vi begynner i Edgar.

Koselig oppvarming i Edgar

Kvelden begynte i det roligere hjørnet med direkte radiosending fra Edgar med hiphop-programmet Feber. Muligens litt tidlig på kvelden for noen, fordi det var ufortjent glissent i Edgar da klokka ble sju. Men for oss som var der ble det flere hyggelige intervju med noen av kveldens hovedpersoner. Rapperne Pasha, Philip Emilio, Oscar Blesson, samt Tommy Tee, ga oss en intim start på kvelden. Spesielt gøy var det med Tommy Tee, fordi en som har vært med i gamet så lenge synes det åpenbart er artig med alle 20-åringene som plutselig trer fram i fra undergrunnen og tar norske scener med storm. Morsom er han også, og det er umulig å ikke dra litt på smilebåndet når han forteller oss om det såkalte hiphop-politiet. «Hvis ikke hiphop-politiet kommer, kommer det vanlige politiet,» slår Tommy Tee fast. Behagelig nok varer sendingen helt fram til første konsert, og da er det Pashas tur til å overbevise.

Foto: foto.samfundet.no Pasha strevde ikke med å overbevise i Storsalen

Pasha – god flyt og enestående stil

Selv om Pasha nylig har gitt ut et debutalbum med samme navn som Samfundets beryktede kjøttmarked, var det Storsalen, og ikke Bodegaen, som skulle huse 22-åringen fra Bærum denne kvelden. At han på sitt første besøk på Samfundet skulle få lov til å rappe på husets største scene er stort, men enda større blir det når stemningen i storsalen er såpass god. Selv har jeg sjelden sett så mye liv i Storsalen så tidlig på kvelden, og Pasha fortjener utvilsomt det. Han har nemlig en scenepersonlighet få rappere kan matche. Med et karakteristisk hvitt svettebånd hopper han rundt omkring på scenen og leverer bangers så det holder. Han ser nærmest ut som en karakter i en tapt 1990-talls musikkvideo, noe som passer det musikalske uttrykket veldig bra. Utvilsomt er dette moderne hiphop, men med mange betydelige referanser fra 20 år tilbake i tid. At Pasha altså er inspirert av 1990-talls musikk er det liten tvil om, noe han også poengterte i intervju med Feber tidligere på kvelden. Dette gjør at han oppleves mer som et avbrekk enn som enda en av mange autotune-rappere fra Bergen, og vi liker jo variasjon. Et godt levert show, som for min del gjerne kunne ha vart mye lenger. Jeg og min sidemann må videre. Det er allerede trangt om plassen på Samfundet og mye vi har lyst til å se.

Hvor mange er det plass til inne på Samfundet, egentlig?

I det vi entrer Klubben og Oscar Blesson med Tommy Tee innser vi at Hiphopsamfundet tydeligvis har slått an blant trondheimsstudentene. Her var det så fullt at vi har problemer med å få med oss noe som helst av det som skjer på scenen. Vi må nesten innse nederlaget og presse oss fram videre i kaoset rundt på huset.

En av kveldens sørgelige realiteter begynner å gå opp for oss, og det er at vi rett og slett ikke får sett alt. Arrangøren kan for eksempel med glede ha flyttet kveldens Rap Battle til et annet sted enn Knaus, fordi køen opp til Samfundets minste scene på et tidspunkt strekker seg nesten helt ned til Rundhallen. Litt kjedelig for oss som gjerne skulle ha dekket alt, men samtidig er det gøy at et arrangement som Hiphopsamfundet ikke har noe problem med å fylle huset.

Foto: foto.samfundet.no Hester ga oss en rolig avrunding på kvelden

Halvslappe Hester leverer bangers

Etter en kjapp tur innom Tøyen Holding på Knaus, bestemte vi oss for å innta Storsalen i god tid før Hester V75 skulle få æren av å avslutte kvelden. I sin sedvanlige litt daffe stil drar Hester i gang en konsert som ikke var helt sykt bra, men ok pluss. Det er synd, for hittil var det ingenting på Hiphopsamfundet som ikke hadde vært over forventningene. Samtidig tviler jeg ikke på at fansen fikk det de ville ut av Hester-konserten. Gruppa fra Bergen har mange sikre bangers som går sin seiersgang i Storsalen. Både nye «Baby ta meg» og gamle låter fra fjorårets 115 Drømmer gjør seg bra. Egentlig passet det veldig godt med en litt slapp konsert på tampen av kvelden. Noen av oss er slitne, mens andre er over middels brisne. Når det begynner å gå mot slutten av konserten merkes det at publikum er blitt litt mer ufokuserte, og Hester klarer dessverre ikke å holde stemningen oppe. Likevel var det godt levert, og festen fortsatte inn i de små timer.

Hiphopsamfundet var den suksessen jeg håpet det skulle være. Til tross for at det ble kaotisk og veldig fullt til tider, fikk hiphop-fansen en skikkelig helaften, og jeg gleder meg allerede til neste år.

Radioprogrammet Feber går på Radio Revolt, som er en del av Studentmediene i Trondheim.