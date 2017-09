Flere NTNU-studenter til St. Olavs etter linjeforeningsopptak

15 studenter ble sendt til legevakten etter å ha drukket en blanding av vann og eddik. En person har fortsatt status som alvorlig skadet, mens de andre fire studentene som ble innlagt på sykehuset er utskrevet torsdag morgen.

Det melder VG tirsdag kveld. En mann i 20-årene er innlagt på intensivavdeling med alvorlige og uavklarte skader.

– Vi fikk telefon fra helsevesenet om at de har fått inn noen ungdommer som har drukket en blanding av 35 prosent eddik og vann, sier fungerende operasjonsleder i Sør-Trøndelag, Astrid Wannebo til VG.

Fire av studentene er utskrevet

Torsdag klokken 9.10 skriver St. Olavs på sine nettsider at de fire studentene som var innlagt er utskrevet. For studenten som ligger på intensivavdelingen, er tilstanden fremdeles uavklart og alvorlig, men «i lett bedring».

Enda en student ble innlagt natt til onsdag

Ti av de 14 studentene som opplevde symptomer ble sendt videre til St Olavs hospital fra legevakta tirsdag kveld. I tillegg til den mannlige studenten hvis skadeomfang er uavklart, ble tre av studentene innlagt til observasjon.

Onsdag morgen klokken 08:35 skriver St. Olavs hospital på sine sider at én student til har kommet inn for observasjon, og tallet berørte studenter er dermed oppe i 15. Klokken 15.30 skriver sykehuset at status for den mannlige studenten i 20-årene som ligger på intensivavdelingen fortsatt er alvorlig og uavklart.

I 2015 ble linjeforeningen for Marin teknikk kritisert for en bøddel-lignende seremoni.

Etseskader

Flere av studentene skal ha fått etseskader i munnhulen, skriver NRK. Helsenorge skriver på sine nettsider at eddik i 35% løsning kan gi alvorlige symptomer. De lister blant annet opp etseskader i munnhule og øyne, blemmer og sårdannelse, og smerte og irritasjon på slimhinner.

Politiet oppretter sak

– Vi har opprettet en undersøkelsessak, og har startet med vitneavhør av de som fortsatt er på sykehuset, sier politiadvokat Silje Mebust i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet jobber med å skaffe oversikt over hva som har skjedd og hvem som har vært involvert. Ingen har status som mistenkt eller siktet.