Sjangerdefinerende EDM til UKA

UKAs siste headliner er nå klar.

Martin Garrix er klar for Dødens dal under UKA-17. Den nederlandske 21-åringen, kjent for heftige show og euforiske klubbmusikk, topper årets lister med låtene «Scared to be Lonely» og «There for You» med Dua Lipa og Troye Sivan. Er du hypp på en salig fest med lasere, bass og over 6000 andre feststemte vet du nå hvor du skal 25. oktober.

– Det er utrolig deilig å endelig kunne slippe den siste headlineren til UKA! Martin Garrix har etablert seg som en av de aller største og mest aktuelle innen popmusikken, og dette er en booking vi har jobbet lenge og hardt for, sier Herman Biørn Amundsen, konsertsjef for UKA-17, i en uttalelse.

Kjent festivalgjest

Garrix slo gjennom i 2013 med låta «Animals» - en beinhard big room house-låt du garantert har hørt før. Monsterhiten førte straks til at han blant annet ble den yngste produsenten noensinne til å havne øverst på den digitale musikkbutikken Beatport.

Både før og etter dette har han gitt ut basstung house og EDM på selskapet Spinnin’ Records, til glede for klubber, russ, gamere, treningsglade og andre. Artisten har toppet festivaler som Tomorrowland, Lollapalooza og Coachella.

– En gigantisk produksjon

Etter opprettelsen av sitt eget selskap STMPD RCRDS i fjor har karrieren til Martin Garrix virkelig skutt fart. Fusjonen av radiovennlig pop med enorme synther og eksperimentell EDM ser ut til å slå godt an.

– Dette ligger an til å bli en gigantisk produksjon og kanskje det største showet UKA noensinne har gjort. Jeg gleder meg utrolig, sier Amundsen.