Leder for linjeforeningen Smørekoppen beklager: – Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter.

15 studenter ble sendt til legevakt etter å ha fått i seg 35 % eddik under opptaket til en linjeforening ved IV-fakultetet ved Gløshaugen. Linjeforeningen det gjelder er Smørekoppen, linjeforeningen for Produktutvikling og produksjon ved Gløshaugen.

– Det er en veldig uheldig og beklagelig hendelse. Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter. Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte, skriver Oscar Lilleløkken, leder av linjeforeningen, i en e-post til Under Dusken.

– Ikke gode nok rutiner

– Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner for gjennomgang av opptaket på forhånd. Dette burde vi ha oppdaget, og det er svært beklagelig at vi ikke gjorde det, skriver Lilleløkken.

Les også: Gløshaugen-studenter reagerer på opptaksprøvene

Han forklarer at eddiken som ble servert de nye studentene ikke var godt nok uttynnet.

– Vi burde ha skjønt at vi ikke skulle brukt eddik, og tar følgelig sterk selvkritikk og vil gjennomgå våre rutiner. Vi håper ingen får varige skader.

Han legger til at linjeforeningen hadde gjennomført sikkerhetsanalyser i forkant av opptaket, blant annet ved å kartlegge studentenes allergier.

Fortsatt alvorlig skader

Klokken 15.30 skriver St. Olavs hospital at status for studenten som ble innlagt på intensiv-avdelingen er uendret.

Til Adresseavisen sier dekan Olav Bolland ved institutt for ingeniørvitenskap at han har vært i kontakt med studenten som ble innlagt på intensivavdelingen.

– På grunn av skadene hadde han dårlig stemme, og fikk ikke snakke noe særlig i telefonen, sier Bolland til Adresseavisen.

Han sier videre at studenten var ved godt mot.

Les også: Dekanen: – Vil bort fra denne typen opptaksprøver

– Tar sikkerheten på alvor

Marte Øien, leder av Studenttinget, sier at linjeforeningen er sterkt preget.

Foto: Jonas Halse Rygh Leder av Studenttinget, Marte Øien, sier hun oppfatter at linjeforeningene tar sikkerhet på alvor.

– Det er selvfølgelig ikke ønskelig at dette skjer. Linjeforeningen ser til sine egne rutiner for opptak, og har god dialog med dekan på fakultetet de hører til på.

Hun forteller at Studenttinget skal støtte linjeforeningen, og ser ikke hendelsen i sammenheng med tidligere kritiserte hendelser i forbindelse med opptak til linjeforeninger.

– Vår oppfatning er at linjeforeningene tar sikkerheten på alvor og har gode rutiner. I dettte tilfellet var det en svikt i rutine, og det skjedde et uhell.

Hun vil ikke spekulere i om hendelsen får følger for opptakene til linjeforeninger ved Gløshaugen.

Studenter som har behov for å snakke med noen oppfordres til å ta kontakt med HMS-avdelingen på NTNU eller Sit.

Opptak har tidligere vært mye omdiskutert

Flere linjeforeninger ved Gløshaugen har tidligere blitt kritisert for å utsette nye studenter for drøye opptaksprøver. I 2015 ble Marin teknikk krisert for bøddel-lignende seremonier. Også linjeforeningen for fysikk og matematikk har blitt beskyldt for «ubehagelige» opptaksritualer. Den gangen gikk flere aktører tilknyttet NTNU ut for å forsvare linjeforeningene, og det ble ikke besluttet at foreningene måtte gjøre endringer.