Etter Smørekoppens opptak av nye medlemmer mener flere studenter at kravene i linjeforeningsopptakene kunne vært mildere.

Tirsdag kveld kom det beskjed om at elleve studenter hadde blitt innlagt på St. Olavs Hospital etter å ha drukket eddik under linjeforeningsopptak. Det har vært et populært samtaleemne blant studenter både på campus og på sosiale medier. Vi tok turen på Gløshaugen for å se hva de tenker.

Emilie Lundvall og Emily Opdahl

– Det var ikke noe skummelt men det involverte mye fisk og sånn.

Er dere med i en linjeforening?'

– Ja, vi er nye i Abakus (data- og kommunikasjonsteknologi). Vi hadde opptak på tirsdag.

Hvordan opplevde dere opptaket?

– Det var gøy, sier Emilie, før Emily skyter inn at det var noen ting som ikke var så veldig gøy.

– Vi måtte gjøre en del ekle ting men vi får vel egentlig ikke lov til å snakke om det. Det var ikke noe skummelt men det involverte mye fisk og sånn.

Bør NTNU følge nærmere med på hva som skjer i linjeforeningene?

– De i Smørekoppen hadde nok ikke noen intensjon om at noen skulle bli forgiftet, men det burde kanskje være litt mer kontroll slik at denne typen uhell ikke kan skje.

Er det nødvendig å beholde tradisjonen at opptakene skal ha ubehagelige ritualer?

– Jeg vet ikke helt. For min del kunne det godt bare vært litt sosialt og morsomt. Det virker ikke nødvendig at det skal være ubehagelig. Opptak er veldig gøy men det kan godt være litt snillere.

Jan Erik Svendsen

– Det er nok noen som synes det er veldig gøy å bli dratt litt utenfor komfortsonen, men man burde kanskje bare fokusere mer på det sosiale.

Er du med i en linjeforening?

– Ja, jeg er med i Abakus. Vi hadde også et opptak som jeg ikke fikk vært med på selv. Det skulle være et smukkeløp og noen forskjellige poster. Jeg hørte at det skulle være litt «ille» men bare litt pinlig og ubehagelig, ikke noe farlig.

Bør NTNU ta et større ansvar for å følge opp hva linjeforeningene gjør?

– Ja, man burde nok ikke få helt frie tøyler for da kan denne typen uhell skje. Det er jo ingen som har hatt lyst til at noen skulle bli skadet, men de tenkte heller ikke over konsekvensene.

Er det nødvendig å beholde tradisjonen at opptakene skal ha ubehagelige ritualer?

– For de fleste er det nok bedre at det er litt snillere. Det er dumt hvis folk blir sittende hjemme fordi de er redde for at de skal oppleve noe veldig ubehagelig. Det er nok noen som synes det er veldig gøy å bli dratt litt utenfor komfortsonen, men man burde kanskje bare fokusere mer på det sosiale.

Siri Granheim

– Jeg tror det er noen som føler de blir presset.

Er du med i en linjeforening?

– Ja, jeg er ny i Online (informatikk). Vi har opptak nå på lørdag.

Ble du nervøs for ditt eget opptak etter nyhetene?

– Jeg har studert her før så jeg vet litt hva det går i. Så fikk vi beskjed fra linjeforeninga at det ikke er noe skummelt eller ubehagelig, ikke noe værre enn en joggetur. Jeg tror det bare blir gøy så jeg gruer meg ikke.

Bør NTNU ta et større ansvar for å følge opp hva linjeforeningene gjør?

– Når man ser hvor ille det kan gå så bør det nok være litt mer kontroll. Noen bør følge med slik at noe sånt ikke kan skje, det er ganske urovekkende at de ikke vet hva de gir til folk.

Er det nødvendig å beholde tradisjonen at opptakene skal ha ubehagelige ritualer?

– Det kan jo være gøy. Men jeg gikk forbi de folka i maskin som var utkledd og tenkte «jeg er glad det ikke er meg». Jeg tror det er noen som føler de blir presset.

Henning Luick

– Dette er voksne folk som burde ha kontroll selv.

Er du med i en linjeforening?

– Ja, vi har Online, men jeg ble ikke tatt opp. Så jeg skal ikke gjennom opptaket på lørdag.

Bør NTNU ta et større ansvar for å følge opp hva linjeforeningene gjør?

– Vi ser jo det er veldig dårlig gjennomtenkt når man leker med kjemikalier man ikke forstår. Men NTNU kan nok ikke undersøke alt som skjer i linjeforeningene. Dette er voksne folk som burde ha kontroll selv.

Er det nødvendig å beholde tradisjonen at opptakene skal ha ubehagelige ritualer?

– Det viktigste er det sosiale, utover det er det ikke så farlig for meg. Man kan heller ha mer fokus på andre aktiviteter enn slike utfordringer.

Jonas Pedersen

– Jeg tror det er gøy for de fleste.

Er du med i en linjeforening?

– Ja, jeg er med i Høiskolens Chemikerforening (industriell kjemi og bioteknologi). Vi har også opptak, men det er ingenting som er like drastisk. Litt forskjellige oppgaver også må vi ta et reagentsrør med noe i. Synes det er veldig greit.

Bør NTNU ta et større ansvar for å følge opp hva linjeforeningene gjør?

– Linjeforeningene bør ha mye fritt spillerom, men det er klart at hvis noen oppfører seg uansvarlig bør de nok steppe inn.

Er det nødvendig å beholde tradisjonen at opptakene skal ha ubehagelige ritualer?

– Det er vel kanskje ikke kjempeviktig, men det er tradisjon. Jeg tror det er gøy for de fleste.