Nosaj Thing - Parallels

Minimalistisk techno og psykedelisk hip hop i en kul, men anonym miks.

Anmeldelse





Nosaj Thing (uttalt no such thing) har lenge vært blant de mest anerkjente og sofistikerte produsentene, i fotsporene til Flying Lotus, med en lo-fi blanding av hip hop og eksperimentell elektronika. På sine tre første album mestrer han tydelig denne miksen, som har ført til samarbeid med Kendrick Lamar og Chance The Rapper. Med denne fjerde utgivelsen har han omsider kommet seg videre, og våger lage nye sjangere han tydeligvis også har stålkontroll på. Visstnok skal noe av utviklingen være påtvungen ved at han ble frastjålet utstyret sitt i Houston for 2 år siden.

Allerede på singelen All Points Back To U skjønner man at Jason Chung, som han egentlig heter, har endret stil – et deilig, minimalistisk techno-spor. Steve Spacek treffer perfekt som vokalist. Innimellom på albumet ligger behagelige ambientlåter som imiterer store deler av sjangeren.

Sound som ligner på «den gamle» Nosaj finner man på «Way We Were», en lengtende RnB-hymne med Zuri Marley, barnebarnet til Bob Marley, på vokal. Midt på albumet ligger to spor, «How We Do» og «Get Like», som minner mye om Shlohmo sin psykedeliske, elektroniske hip hop – to melankolske, basstunge, og seige spor som lyder skikkelig stilig. House-låta «U G» er energisk og fengende, og forøvrig kan man høre mye inspirasjon fra Trentemøllers indietronica.

Chung mener han har blitt mer åpen og nysgjerrig både sosialt og musikalsk, mens tidligere produksjoner har dreid seg mye om hans introverte angst. Det lyder i hvert fall fett. Jeg synes han gjør de engstelige, undrende, og drømmende vibbene i musikken levende og ekte, men jeg savner et gjennomgående lydbilde. Det føles ikke som et sammensatt album, og dessverre er ikke utførelsen så veldig unik.