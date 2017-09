Riv ut opptaksritualene med rota

Nå får det være nok av nasjonale overskrifter. Det er på tide å få kontroll.

Ja, så skjedde det igjen. Gløshaugens linjeforeninger klarte å havne i nasjonale medier. Og hver eneste trondheimsstudent ser nok en gang like dum ut. Vi har fått alle de gamle klassikerne: Forferdede foreldre som lurer på hva som skjer, NRK som antar at Studentersamfundet står bak, og selvsagt kommentarer i Adressa fra de eldre som sier at nå, nå har festinga gått for langt. Som om det var noen som mente det var helt ok at ti studenter havna på sykehus. Det er ganske pinlig. Men dessverre var det ikke bare min stolthet det gikk på denne gangen, studenter ble alvorlig skadet.

For et par år siden ble opptaket til marin teknikks linjeforening Mannhullets sammenlignet med IS. Noen år før det var de også i media for «barslingen» hvor de kravlet i fiskeslo og drakk industritran, og selvsagt, eddik. Det er heller ikke første gang maskinlinjeforeninga Smørekoppen er i media. Det er vanskelig å holde styr på alle gangene det har skjedd, men historien er alltid den samme: Linjeforeningene skjønner ikke at de får kritikk. De sier de blir urettferdig behandlet, og at media ikke skjønner seg på dem. Men hvis du fortsetter samme oppførsel og får det samme resultatet gang på gang uten å lære av det er du enten dement eller dum. Heldigvis er det vanskeligere å forsvare sykehusbesøk som «tradisjon».

Nå kommer det endelig signaler fra NTNU at man vil endre opptaket. Det var altså alvorlige skader som skulle til. For tre år siden sa Prorektor Berit Kjeldstad at de ikke ville legge noen føringer på studentene. Vel, nå er det på tide. Legg de strengeste føringene dere kan finne. Det er klart at dette er et ekstremt tilfelle. Men hvorfor i all verden har man latt linjeforeningene drive på med denne tullete, nedverdigende oppførselen i flere år? Er man virkelig så enkel at det er kjempegøy å skulle drikke eddik eller krype gjennom fiskeslo og fett? Er det helt umulig å ha samhold uten ydmykelse?

Joda, det gjøres «frivillig», men hva er alternativet hvis du ikke er så gira? For mange er linjeforeninga den første sosiale gruppa du møter når du kommer til Trondheim. Det er ikke så lett for alle å bare finne seg en annen sosial sirkel. Mange opplever å bli ekskludert. Har du lyst til å si nei? Vel gjør deg klar til å få minuspoeng. Det er sikkert mange linjeforeninger som egentlig ikke bryr seg så mye. Men vet alle de nye studentene det? Har ikke linjeforeningslederne lært noe fra MOT? Det er ikke lett å si nei når alle rundt deg sier ja. Trondheimsstudenter er de mest ensomme i landet. Skal de tvinges til å kle seg naken eller bade i en myr for å få seg venner?

Smørekoppen har gjort undersøkelser på opptaket. I 2014 sa de til Under Dusken at ti prosent hadde gjort noe de ikke ville og at fire prosent ikke ville gjort det igjen. Det er kanskje ikke kjempemange, men det er mer enn grunn nok til å la være. Bare ta en koselig liten fest eller en rolig ost- og vinkveld, få som angrer på det.

Kanskje er jeg urettferdig nå som skjærer alle linjeforeningene over en kam. Kjipt. For det er akkurat det alle de som har lest avisene de siste dagene også har gjort. I militæret spør man visstnok om noe består «VG-testen»: Hvis det ville blitt slått opp på forsida av VG, kanskje ikke gjør det. Det hadde kanskje ikke vært så dumt om linjeforeningene hadde kjørt den samme testen. Fordi de synes å mislykkes gang på gang.

Og til de som vil forsvare tradisjonene: Hvis en tradisjon er jævlig, bare bytt den ut. Det går kjempefint, tradisjonene ved NTNU byttes ut hele tiden. Linjeforeningene har en tendens til å overdrive sin egen ærverdighet.

