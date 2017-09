Disse skal styre ISFiT-19

Bli bedre kjent med ISFiTs nye styre.

ISFiT-president Tyler Stewart og hans visepresidenter Ane Vorhaug og Mathias Kristiansen har nå satt sammen styret sitt for ISFiT 2019. Fredag møttes styret for første gang i Edgar på Samfundet. Vi har spurt dem om deres tidligere møter med festivalen, hvorfor migrasjon er et viktig tema, og hvem drømmegjesten deres er.

Foto: Lars Nord Holmer

Elise Steinsland

Stilling: Idéutviklingssjef

Studerer: Sosialt arbeid

Har du vært med i ISFit tidligere? Ja, jeg var med i dialoggruppen under ISFiT-17.

Hva er ditt beste ISFiT-minne?

Mitt beste minne fra ISFiT er fra en skitur på Røros med deltagere fra blant annet Uganda og Ghana. De hadde aldri gått på ski eller sett snø før, så det var utrolig morsomt å se hvor mye de elsket snø og ski.

Hvorfor søkte du på stillingen?

Jeg søkte på stillingen fordi jeg hadde det utrolig gøy under forrige ISFiT, samtidig som det er et utrolig bra initiativ.

Hvorfor er migrasjon et viktig tema?

Migrasjon er utrolig dagsaktuelt, og det er mange som bruker innvandring som et politisk ståsted. Til tross for at det er mange som snakker om det, så er det vanskelig å finne ekte informasjon om temaet, hva er fakta og hva er ikke. Jeg mener også at det er viktig å belyse menneskene bak slik at vi får utvidet temaet litt politisk, slik at det ikke bare handler om hvor mange vi skal ta inn.

Hvem er drømmegjesten din på ISFiT?

Jeg hadde valgt enten en som er veldig flink til å snakke, eller en som er veldig kontroversiell. Det hadde vært gøy å invitere Donald Trump, siden han er så kontroversiell.

Ingeborg Rikheim

Stilling: Leder Studentenes fredspris

Studerer: Statsvitenskap

Foto: Lars Nord Holmer

Har du vært med i ISFiT tidligere?

Jeg har erfaring fra vårens ISFiT, hvor jeg var kampanjefunksjonær for Studentenes fredspris.

Hva er ditt beste ISFiT-minne?

Det må være hytteturen vi hadde med Studentenes fredspris.

Hvorfor søkte du på stillingen?

Studentenes fredspris var også hovedgrunnen til at jeg søkte på stillingen, ikke temaet, selv om jeg liker det veldig godt. Jeg håper at jeg kan bidra til at flere får høre om studentenes fredspris, ettersom mange studenter ikke vet hva det er.

Hvorfor er migrasjon et viktig tema?

Migrasjon er et veldig politisk tema som det er mye problemer rundt, derfor er det viktig å sette det på agendaen på et dypere nivå enn bare for-mot innvandring.

Hvem er drømmegjesten din på ISFiT?

Dalai Lama, selv om han har besøkt ISFiT tidligere.

Rebekka Steen

Stilling: Kommunikasjonssjef

Studerer: Sosialantropologi

Foto: Lars Nord Holmer

Har du vært med i ISFiT tidligere?

Nei, jeg har ikke opplevd ISFiT tidligere, ettersom jeg var på utveksling under forrige festival.

Hvorfor søkte du på stillingen?

Det var den fantastiske muligheten til å være med å påvirke debatten rundt temaet migrasjon som trakk mest.

Hvorfor er migrasjon et viktig tema?

Jeg synes at migrasjon er et bra tema ettersom det er så mangfoldig, og aldri vil gå ut på dato. Det er mange utfordringer med migrasjon, som har vært med på å bidra til at mange har et negativt inntrykk av det. Derfor er det viktig å diskutere temaet og få til en god debatt som kan bidra med å skape et mer positivt syn på migrasjon.

Thea André

Stilling: Kultursjef

Studerer: Likestilling og mangfold

Foto: Lars Nord Holmer

Har du vært med i ISFiT tidligere?

Jeg har erfaring fra kulturstyret sist ISFiT.

Hva er ditt beste ISFiT-minne?

Det beste minne fra ISFiT er dragshowet med Latrice Royale i Storsalen.

Hvorfor søkte du på stillingen?

Motivasjonen min for å søke var det at jeg ville lære hvordan bygge noe helt fra bunn. Interessen for kultur og lysten til å fortsette engasjementet i kultur fra ISFiT-17 var selvfølgelig også en viktig grunn.

Hvorfor er migrasjon et viktig tema?

Jeg synes at migrasjon er et viktig tema siden det berører nesten alt annet, og det er vanskelig å være uinteressert når det er relevant til så mye.

Hvem er drømmegjesten din på ISFiT?

Drømmegjesten er den svenske artisten Laleh, ettersom hun uttaler seg mye om migrasjonsproblematikken fra sitt eget liv.

Thomas Kallevik

Stilling: Økonomisjef

Studerer: Energi og miljø

Foto: Lars Nord Holmer

Har du vært med i ISFiT tidligere?

Nei, jeg er for første gang frivillig i ISFiT. men jeg var på en del av konsertene og debattene sist.

Hvorfor Søkte du på stillingen?

Foruten om utfordringen med å være økonomisjef så var det temaet som gjorde at jeg søkte på stillingen. Det er et tema som berører veldig mange mennesker, og det er sterke meninger fra begge sider. Derfor er det viktig å ha en god og saklig diskusjon hvor man kan komme med ideer og løsninger rundt temaet sammen.

Hvem er drømmegjesten din på ISFiT?

Drømmegjesten min er mitt politiske forbilde Barack Obama. Obama er jo veldig relevant ettersom at Donald Trump prøver å få igjennom stoppere for innvandring.

Øyvind Gitmark

Foto: Lars Nord Holmer

Stilling: Administrasjonssjef

Studerer: Indøk

Har du vært med i ISFiT tidligere?

Nei, jeg har aldri vært frivillig i ISFiT før.

Hva er ditt beste ISFiT-minne?

Jeg var med på en del arrangementer sist festival.

Hvorfor søkte du på stillingen?

Jeg har vært med på både Samfundet og UKA, og jeg elsket stemningen og folkene her, så det er derfor jeg ville være med mer. Samtidig er det en god mulighet til å utvikle seg selv.

Hvorfor er migrasjon et viktig tema?

Temaet migrasjon er noe jeg bryr meg veldig om, og jeg mener at ISFiT er en god måte å få folk til å ta det mer seriøst. Om man skal finne gode løsninger på for eksempel integrering, må man diskutere og snakke om det.

Hvem er drømmegjesten din på ISFiT?

Drømmegjesten min er Nassima Dzair fordi hun er så dyktig til å lage emosjonelle bånd mellom lyttere og det hun snakker om.