Appetittvekkende støy-pop-eleganse

Treffsikkert og vakkert.

Det er helg, og det er konsert. Panda Panda + support Haunted Mansions skal innta Klubben klokken ti, og jeg kommer blid og forventningsfull fra vorspiel.

Haunted Mansions inntar scenen, et band som i løpet av de siste månedene har høstet gode kritikker for låta «Sunshine Crawlers», som tidligere har vært Ukas Urørt på P3. Bandet som tidligere i år spilte for et stappfullt Knaus, har et lydbilde som få andre artister i Norge kan påberope seg, men på tross av dette klarer jeg ikke å bli revet med i den grad jeg skulle ønske.

Det blir et kvarters pause etter oppvarmingen, og jeg benytter sjansen til å kjøpe øl før Panda Panda skal på. Lokalet er noe fullere enn hva det var under oppvarmingen, men kapasiteten er langt ifra sprengt. Etter litt omrigg av scenen går omsider bandet på, og konserten er i gang.

Det er fra første stund vanskelig å ikke la seg rive med av Panda Panda, spesielt ettersom kontrasten fra Haunted Mansions til Panda Panda er stor. Et helhetlig lydbilde, bra lysshow og nydelig vokal gjør at humøret løftes opp, og jeg er endelig glad for å være på konsert igjen.

At lokalet ikke er fullere kan ha noe med å gjøre at bandet ikke har sluppet mye nytt siden Millions kom ut i fjor, med unntak av «Slacker» som kom ut på onsdag. Likevel er det mye ny musikk som blir presentert, og publikum lar seg rive med, meg selv inkludert.

Panda Panda skaper med denne konserten høye forventninger til det kommende albumet, og om forventningene innfrir er det liten tvil om at det vil lokke flere konsertgjengere til lokalene. Alt i alt er Panda Panda et ypperlig liveband, og det er lenge siden jeg har kost meg så på konsert i Klubben.