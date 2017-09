UKEprogrammet er sluppet

Det fulle jubileumsprogrammet er nå klart. Tradisjon og nyskapning er sentralt for de 25 dagene med festival.

Etter en høst med regelmessige headlinerslipp, blant annet allerede utsolgte Highasakite, Astrid S, og Martin Garrix, er nå det komplette UKEprogrammet klart.

– Det er utrolig stas å endelig kunne dele i sin helhet det vi har jobbet med i over et år. Det er et innholdsrikt og spennende kulturprogram, hvor jeg tror alle vil finne noe de har lyst til å dra på, sier Kultursjef Kristin Bergendal i en pressemelding.

UKA lover 25 dager med spennende og variert program. På konsertfronten kan blant andre få med seg Emil Stabil + Sushi x Kobe, Hkeem, S. Møller Storband + Reggie Got Beats, og Thea & The Wild, og det tidligere annonserte Fagernes Yatch Klubb.

Kultur og teknologi

Kulturprogrammet er også variert, med blant andre Erlend Loe og Polkabjørn, Silent Disco, kulinarisk mordhistorie, UKAraoke,«Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna. I tillegg arrangeres diverse kurs, for eksempel i flammeblåsing og elvepadling. Dagens Bedrift og UKAdemiet videreføres fra UKA-15. Et helt nytt konsept er en teknologikonferanse i Dødens Dal. Eventsjef Sondre Kvam vektlegger bredden i programmet.

– I tillegg til spennende festkonsepter som ONSdag har vi gjort UKA til en arena der du kan finne opplysende samtaler om alt fra rus til fiskeoppdrett. På en og samme dag kan du gå fra teknologikonferanse i Dødens dal til en runde speed-dating med kveldens middag, og ta med favoritten videre på Late Night Show med Harm og Hegseth, sier Kvam i en pressemelding.

Hundre år med teater

UKAs hundreårsjubileum danner en rød tråd for både revy- og teaterproduksjonene. Fokuset vendes både bakover, til nåtiden, og til framtida.

– Med Nattforestillingen skuer vi tilbake til 1917. UKErevyen er dagsaktuell og retter fokus mot dagens samfunn, samtidig som vi feirer den 100 år gamle tradisjonen. Vi vil også se fremover mot de neste 100​ år. Med Tambateateret skaper vi ny historie. Her får vi et innblikk i en dysfunksjonell families hverdag​ i 2117, sier teatersjef Agnes Holdstad i en pressemelding.

Se det fulle programmet her.